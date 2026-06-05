TRÂNSITO

Motorista perdeu o controle da direção após passar por um buraco e atingir outro veículo na avenida Djalma Batista, em Manaus.

Um Fiat Mobi capotou na madrugada desta sexta-feira (5) após passar por um buraco e se envolver em uma colisão na avenida Djalma Batista, uma das principais vias da zona centro-sul de Manaus. O acidente ocorreu no sentido Centro/bairro.

Segundo informações preliminares, o motorista do Mobi atingiu a traseira de um Kwid logo após passar por um buraco na pista. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e o veículo capotou. A dinâmica do acidente ainda será confirmada pelas autoridades de trânsito.

Até o início da manhã, não havia informações sobre os condutores nem sobre possíveis feridos. Nenhum responsável pelos veículos foi encontrado no local.

A área recebeu sinalização para evitar novos acidentes. O Fiat Mobi permaneceu na via aguardando a chegada de um guincho para remoção.

Agentes de trânsito acompanharam a ocorrência, monitoraram o fluxo de veículos e orientaram os motoristas que trafegavam pela região.

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