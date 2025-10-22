Eleições 2026

Pesquisa destaca os principais nomes na corrida para a Aleam

A pesquisa do Instituto Direto ao Ponto, divulgada nesta quarta-feira (22), revelou os nomes mais lembrados para as 24 vagas de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nas eleições de 2026.

Na modalidade espontânea, em que o entrevistado responde sem opções ou alternativas pré-definidas, o vereador Sargento Salazar (PL) lidera com 1,4% das intenções de voto. Vale lembrar que Salazar foi o vereador mais votado de Manaus nas eleições de 2024, com 22.594 votos.

O segundo nome mais lembrado é o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), com 1,1%. Nas eleições municipais de 2024 para a prefeitura de Manaus, Roberto Cidade foi apontado em pesquisas como favorito para o segundo turno e, em alguns cenários, até como líder. No entanto, terminou em terceiro lugar, com 20% dos votos.

Pesquisa eleitoral do Instituto Direto ao Ponto (Foto: Divulgação)

Empates na pesquisa

Em terceiro lugar, com 0,5% das menções, aparecem os deputados Carlinhos Bessa (PV) e Dra. Mayara Pinheiro (Republicanos). Com 4% cada, surgem também os nomes de Comandante Dan (Podemos), Joana Darc (PL) e Rodrigo Guedes (PP).

Outros nomes que se destacam na pesquisa incluem Cabo Maciel, David Reis, Dr. George Lins, Felipe Souza, João Luiz e Wilker Barreto, todos com 0,3% das menções. No total, 52 nomes foram lembrados espontaneamente, demonstrando um cenário eleitoral ainda aberto e fragmentado.

Termômetro inicial e metodologia

De acordo com o Instituto Direto ao Ponto, essa sondagem é considerada um importante termômetro inicial, já que revela quem possui uma presença consolidada na mente do eleitor antes do início oficial da campanha.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 8 de outubro de 2025, com 2.024 eleitores ouvidos em Manaus e em 16 municípios do interior, incluindo Parintins, Manacapuru, Coari, Itacoatiara, Maués, Tefé e Tabatinga.

A margem de erro é de 2,25 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.