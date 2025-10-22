O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) montou um esquema especial de trânsito para o Aniversário de Manaus e o tradicional Boi Manaus 2025.
As ações começam quinta-feira, 23/10, na alameda Alphaville Norte, e seguem nos dias 24 e 25/10, no entorno do sambódromo, na zona Centro-Oeste. O objetivo é garantir segurança, fluidez e mobilidade para moradores e visitantes.
Trânsito – Alphaville Norte
No Alphaville, o IMMU fará monitoramento e controle do tráfego com agentes de trânsito em pontos estratégicos. O plano inclui:
- Travessias de pedestres seguras
- Preservação de estacionamento
- Rotas de fluidez para veículos
H3: Pontos de atenção
As principais áreas de atuação serão:
- Avenidas Autaz Mirim (acesso e saída da alameda Alphaville)
- Ruas Itaetê, Ibicaré, José e Romão e alameda 9
- Rua Perimetral Norte
O trecho entre a rua Itaetê e o retorno próximo à escola municipal Darcy Ribeiro terá estacionamento preservado, evitando bloqueios e facilitando a circulação.
Boi Manaus 2025 – Sambódromo
Nos dias 24 e 25/10, o IMMU atuará junto à ManausCult na avenida Pedro Teixeira, em frente ao sambódromo.
Durante o evento:
- Duas faixas da via serão interditadas
- Duas faixas da direita permanecerão livres no sentido avenida Constantino Nery, garantindo fluxo de veículos e transporte público
Estacionamento e alternativas
Motoristas podem usar as avenidas do Samba e Belmiro Vianez, que estarão sinalizadas.
Agentes do IMMU e técnicos de engenharia atuarão 24 horas, cuidando de controle de fluxo, sinalização temporária e apoio operacional.
Planejamento e segurança
A prefeitura orienta:
- Respeitar a sinalização temporária
- Evitar estacionar em locais proibidos
- Priorizar transporte público ou aplicativos de mobilidade
Com planejamento técnico e presença constante dos agentes, o IMMU reforça seu compromisso com uma Manaus mais organizada, segura e acessível, durante as celebrações que exaltam a cultura e história da cidade.
