Trânsito

IMMU organiza trânsito e estacionamento durante aniversário da cidade e Boi Manaus 2025.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) montou um esquema especial de trânsito para o Aniversário de Manaus e o tradicional Boi Manaus 2025.

As ações começam quinta-feira, 23/10, na alameda Alphaville Norte, e seguem nos dias 24 e 25/10, no entorno do sambódromo, na zona Centro-Oeste. O objetivo é garantir segurança, fluidez e mobilidade para moradores e visitantes.

Trânsito – Alphaville Norte

No Alphaville, o IMMU fará monitoramento e controle do tráfego com agentes de trânsito em pontos estratégicos. O plano inclui:

Travessias de pedestres seguras

Preservação de estacionamento

Rotas de fluidez para veículos

Pontos de atenção

As principais áreas de atuação serão:

Avenidas Autaz Mirim (acesso e saída da alameda Alphaville)

(acesso e saída da alameda Alphaville) Ruas Itaetê, Ibicaré, José e Romão e alameda 9

e Rua Perimetral Norte

O trecho entre a rua Itaetê e o retorno próximo à escola municipal Darcy Ribeiro terá estacionamento preservado, evitando bloqueios e facilitando a circulação.

Boi Manaus 2025 – Sambódromo

Nos dias 24 e 25/10, o IMMU atuará junto à ManausCult na avenida Pedro Teixeira, em frente ao sambódromo.

Durante o evento:

Duas faixas da via serão interditadas

Duas faixas da direita permanecerão livres no sentido avenida Constantino Nery, garantindo fluxo de veículos e transporte público

Estacionamento e alternativas

Motoristas podem usar as avenidas do Samba e Belmiro Vianez, que estarão sinalizadas.

Agentes do IMMU e técnicos de engenharia atuarão 24 horas, cuidando de controle de fluxo, sinalização temporária e apoio operacional.

Planejamento e segurança

A prefeitura orienta:

Respeitar a sinalização temporária

Evitar estacionar em locais proibidos

Priorizar transporte público ou aplicativos de mobilidade

Com planejamento técnico e presença constante dos agentes, o IMMU reforça seu compromisso com uma Manaus mais organizada, segura e acessível, durante as celebrações que exaltam a cultura e história da cidade.

