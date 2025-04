Mortes no trânsito têm queda de 30% em Manaus, afirma IMMU

Desde janeiro, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensifica as ações de fiscalização e educação no trânsito. Como resultado, o número de vítimas fatais em sinistros caiu 28,57% em março deste ano, comparado ao mesmo mês de 2024, reduzindo de 28 para 20 mortes.

“Estamos em campo, fiscalizando como nunca antes. Nossas equipes estão usando dados e inteligência para atuar de forma estratégica e eficaz, o que tem nos permitido salvar vidas nas vias de Manaus”, afirmou o diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari.

Expansão da fiscalização no transporte

Além das principais avenidas e cruzamentos da capital, a vice-presidente de Transportes do IMMU, Viviane Cabral, destacou que as fiscalizações foram ampliadas para modais executivos, alternativos e mototáxis. “A fiscalização se estende a todos os modais, garantindo mais segurança ao cidadão e mais responsabilidade dos prestadores de serviço”, afirmou.

O relatório do IMMU também aponta que, no acumulado do trimestre (janeiro a março), houve uma queda de 30% nas mortes no trânsito em comparação ao mesmo período do ano passado.

Impacto das medidas e próximos passos

A avenida do Turismo, que registrou 18 óbitos em 2024, teve apenas um caso fatal em 2025, reflexo da intensificação da fiscalização com radares eletrônicos, campanhas educativas e maior presença de agentes do IMMU.

A redução também se estende às mortes envolvendo motociclistas e atropelamentos. Até março, foram registrados 24 óbitos de motociclistas, contra 40 no mesmo período de 2024, uma queda de 40%. Já os atropelamentos diminuíram de 19 para 15 ocorrências, representando uma redução de 21,05%.

As operações seguirão nos próximos meses, com foco nos bairros de maior índice de sinistros e parcerias com órgãos de segurança, reforçando o compromisso da Prefeitura de Manaus com a redução de mortes no trânsito.

Leia:

Motociclista morre em acidente na avenida Torquato em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱