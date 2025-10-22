Rede estadual

Unidade adota modelo Fast Track, com fluxos específicos para pacientes de baixa e alta complexidade, e reduz tempo de espera no atendimento.

O governador Wilson Lima entregou, nesta quarta-feira (22), o novo pronto atendimento do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na zona leste de Manaus. A entrega marca os 356 anos da capital amazonense e representa mais um avanço na modernização da rede estadual de saúde. A unidade, que completou 19 anos de história, passou por ampla reforma e reestruturação e passa a operar com o modelo Fast Track (via rápida), que separa os atendimentos de acordo com o grau de complexidade dos casos, garantindo mais agilidade e eficiência no fluxo de pacientes.

“Essa é uma entrega disruptiva e decisiva dentro do nosso planejamento de implantar o padrão Delphina em toda a rede estadual. O sistema de Fast Track é o que há de mais moderno em termos de fluxo e classificação de pacientes, garantindo mais conforto, agilidade e segurança no atendimento. Essa estrutura pertence à comunidade, ao povo do Amazonas, que precisa e merece ser atendido com dignidade”, afirmou o governador Wilson Lima durante a inauguração.

Participaram da entrega a deputada estadual Professora Jaqueline; a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud; lideranças comunitárias da zona leste; além de outras autoridades estaduais e representantes da unidade hospitalar.

A implantação do Fast Track no Platão Araújo marca a expansão desse modelo inovador na rede estadual de saúde. Em junho, o mesmo sistema foi adotado no Complexo Hospitalar Sul, que reúne o Hospital 28 de Agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu, com resultados positivos na redução do tempo médio de espera e no aumento da resolutividade dos casos atendidos.

A partir do novo modelo, os pacientes classificados como azul ou verde — casos de baixa complexidade — passam a ser atendidos diretamente no pronto atendimento, sem necessidade de ocupar leitos hospitalares. O médico vai até o paciente, realiza a avaliação e, se necessário, o tratamento e alta acontecem no próprio setor. Já os casos moderados ou graves, classificados como amarelos e laranjas, são encaminhados para áreas específicas, onde recebem monitoramento, exames complementares e observação clínica antes da alta ou internação.

O espaço foi totalmente reestruturado com base no Sistema Manchester de Classificação de Risco, protocolo internacional que organiza o atendimento conforme a gravidade do quadro clínico. A nova estrutura conta com recepção, triagem, salas de medicação e procedimento, áreas amarela e laranja, posto de enfermagem e médico, farmácia satélite e banheiros, proporcionando mais conforto e fluidez no atendimento à população.

“É uma metodologia em que o profissional vai até o paciente, para que a gente possa estar o tempo todo analisando e melhorando a nossa assistência, no corpo a corpo com o que cada paciente precisa”, destacou a secretária de Saúde, Nayara Maksoud

Avanços e resultados

O novo pronto atendimento também faz parte de um processo mais amplo de modernização do HPS Platão Araújo, que está sob nova gestão desde julho. A unidade vem registrando avanços expressivos: o número de cirurgias aumentou 32,5% nos últimos três meses, passando de 1.409 para 1.867 procedimentos, enquanto as cirurgias ortopédicas, principal demanda do hospital, cresceram mais de 60%.

Outro indicador positivo é o número de atendimentos no pronto-socorro, que subiu de 15.268 para 17.290, um aumento de 13,2% em apenas três meses. Com a reorganização dos fluxos e a adoção de novos protocolos, o tempo médio de permanência dos pacientes reduziu de nove para cinco dias. O HPS Platão Araújo também está há quase quatro meses sem pacientes nos corredores — resultado direto das ações de reestruturação e do programa Corredor Zero, que assegura atendimento digno e humanizado aos usuários do sistema.

Entre as medidas implementadas pela nova gestão estão a realização de cirurgias durante a madrugada e aos fins de semana, garantindo o melhor aproveitamento da capacidade instalada. Também foi instituído um protocolo para emissão de laudo de risco cirúrgico em até 40 minutos, permitindo que pacientes com condições clínicas adequadas sejam operados no mesmo dia.

“Agora tem um hospital de qualidade. Esse é o hospital aqui que está sendo uma referência. Hoje, você entrar e ver esse presente que a Zona Leste está recebendo é um prazer. Agradeço ao governador do Wilson Lima por ele estar tendo esse olhar carinhoso na área de saúde”, afirmou Juscelino Nascimento, de 46 anos, morador do bairro Gilberto Mestrinho.

Melhorias estruturais

Além dos resultados operacionais, o hospital passa por melhorias físicas e tecnológicas. A fachada foi revitalizada com nova identidade visual, o portal de entrada e o estacionamento foram reestruturados e toda a área interna recebeu pintura e manutenção de elevadores. Em breve, quatro novas farmácias satélite serão instaladas para agilizar o fornecimento de medicamentos aos pacientes.

O hospital também recebeu novos equipamentos, como carrinhos de anestesia e dois “arcos em C” — aparelhos de raio-X utilizados em centros cirúrgicos —, ampliando a capacidade tecnológica da unidade. Desde julho, mais de 750 profissionais foram contratados, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e técnicos de enfermagem.

Outras entregas

Durante a semana do aniversário de Manaus, o Governo do Amazonas intensificou as entregas na área da saúde. Na segunda-feira (20/10), iniciou o maior mutirão de cirurgias de catarata da história do Estado, com meta de 12 mil procedimentos até o fim do ano, dentro do programa Opera+ Amazonas. Também foi ampliado o programa Melhor em Casa, com a entrega de 22 novos veículos e a expansão do atendimento domiciliar, que já registra crescimento de 36% no número de visitas realizadas em 2025.

