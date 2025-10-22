Amazonas

As inscrições são totalmente gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site https://cursos.cetam.am.gov.br

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) prorrogou as inscrições para os cursos de Qualificação Profissional, na modalidade Ensino a Distância (EaD), até 29 de outubro. O prazo encerraria nesta quarta (22/10). As inscrições são totalmente gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site https://cursos.cetam.am.gov.br.

A seleção ocorre por ordem de chegada (vagas regulares e lista de espera). Cada candidato pode se inscrever em apenas um curso neste edital.

O documento completo com regras, pré-requisitos, cursos e cargas horárias está disponível no endereço: www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/.

Cadastro obrigatório

Para aqueles candidatos que nunca realizaram curso pelo Cetam, é necessário criar perfil no Portal do Candidato (inscricao.cetam.am.gov.br), preenchendo dados pessoais e anexando CPF, RG e comprovante de escolaridade. A ativação do acesso é enviada por e-mail.

Público-alvo e requisitos

A idade mínima para participar do certame é de 14 anos. Além disso, o interessado deve ter, no mínimo, o pré-requisito no curso pretendido, conforme estabelecido no Anexo II do edital.

O interessado também deve possuir infraestrutura digital (celular, tablet ou computador com acesso à internet). É importante ter noções básicas de informática e navegação, pois o curso é totalmente on-line na plataforma de estudos do Cetam EaD.

Metodologia e certificação

Os cursos são autoinstrucionais (sem tutoria). Recomenda-se dedicar no mínimo duas horas diárias para estudo e atividades no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea). As avaliações ocorrem on-line; quem obtiver aproveitamento mínimo de 60 pontos recebe certificação digital diretamente na plataforma.

Lista de espera

Candidatos em vaga de espera podem ser convocados em caso de desistências ou não validação documental dos pré-inscritos regulares. A escola EaD enviará e-mail com orientações e acesso ao Avea quando houver chamada.

