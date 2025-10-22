Recuperação ambiental

Nova Estação de Tratamento vai beneficiar 50 mil pessoas e ajudar na recuperação do igarapé do 40, na zona Sul de Manaus.

O vice-prefeito de Manaus, Renato Junior, realizou, nesta quarta-feira (22), a entrega da primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Raiz, localizada no bairro Raiz, zona Sul de Manaus. A estação terá capacidade inicial de tratar mais de 230 milhões de litros de esgoto por mês, beneficiando diretamente mais de 50 mil pessoas e contribuindo para a recuperação ambiental do igarapé do 40.

A ETE Raiz será uma das maiores estações da região Norte, com uma área total de 9,6 mil metros quadrados. A obra é fruto de uma parceria entre a concessionária Águas de Manaus, a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas.

Além do vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, a entrega foi acompanhada pelo governador Wilson Lima, pelo diretor-presidente da Águas de Manaus, Pedro Augusto Freitas, e demais autoridades.

O vice-prefeito enfatizou que a nova estação é um feito histórico para a zona Sul da capital, um presente pensando no futuro, na saúde da população.

“A zona Sul ganha mais do que um presente, porque a gente está cuidando da saúde das crianças, da próxima geração, dos idosos, dos adolescentes e dos adultos. Com essa estação de tratamento de esgoto, a gente garante que toda esta área esteja contemplada. Agora, os dejetos que antes iam para o igarapé do 40 e depois seguiam para o rio Negro, agora vão ser tratados e para lá será destinado apenas água limpa”, garantiu o vice-prefeito.

A nova ETE também colabora com o aumento da cobertura da rede de tratamento de esgoto na capital, que duplicou na gestão do prefeito David Almeida, já sendo a maior da região Norte. “A cidade de Manaus, quando o prefeito David assumiu em 2021, tinha 16% da sua cobertura em tratamento de esgoto, e agora são 35%, ou seja, em quatro anos e meio, mais do que dobrou, já é a maior do norte do país em tratamento de dejetos de esgoto”, informou o vice-prefeito.

A primeira etapa da ETE Raiz representa cerca de 60% da estrutura total da estação. As demais fases serão entregues gradualmente, com a conclusão total prevista para 2027.

Fiscalização

A construção da estação foi fiscalizada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) que seguirá acompanhando o início da operação para garantir a qualidade da água.

“Faz parte do nosso escopo continuar fiscalizando, garantindo que a qualidade da água que vai sair dessa estação de tratamento esteja dentro de todos os índices de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA). Nós vamos assegurar que o serviço continue sendo prestado com uma qualidade muito superior do que hoje existe”, pontuou o diretor-presidente da Ageman, Elson Júnior.

Operação

Nesta fase inicial, a ETE Raiz irá tratar o esgoto coletado nos bairros Raiz, Petrópolis, Cachoeirinha e São Francisco, todos localizados na zona Sul. Com a conclusão da obra prevista para 2027, a ETE terá capacidade para tratar mais de 230 milhões de litros de esgoto por dia, ampliando sua cobertura para os bairros Japiim, Zumbi, Armando Mendes, Gilberto Mestrinho, Coroado, Distrito Industrial 1 e 2 e Mauazinho. A expectativa é beneficiar mais de 220 mil pessoas nas zonas Sul e Leste da capital.

“A estação que está sendo entregue hoje aqui na Raiz vai ser uma das mais modernas de Manaus. Ela vai ter capacidade, nessa primeira etapa, de tratar oito milhões de litros de esgoto por dia e 240 milhões de litros de esgoto por mês. Estamos falando de oito milhões de litros de esgoto que deixam, por dia, de chegar ao igarapé do 40”, enfatizou o diretor-presidente da Águas de Manaus.

Além da ETE, haverá, ainda, a construção de mais de 60 quilômetros de rede coletora e de seis Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), nos bairros que compõem a bacia do igarapé do 40, como Japiim, comunidade da Sharp e Distrito Industrial.

