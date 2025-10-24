Aproximadamente 21 mil pessoas devem deixar Manaus durante o feriado prolongado de 24 a 28 de outubro, em razão do aniversário de Manaus e do Dia do Servidor Público. A maioria vai optar pelo transporte intermunicipal, conforme informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam).

Esse feriado, que se estende até segunda-feira (27), devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público, também afeta o funcionamento do comércio em Manaus.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista da cidade durante o feriado municipal de aniversário de Manaus.

Funcionamento do Comércio

Comércio da região central:

  • Horário: das 8h às 12h.

Shoppings:

  • Grande Circular:
    • Todas as lojas: 10h às 22h.
  • Manaus Via Norte:
    • Lojas Âncoras: 10h às 22h.
    • Lojas e Quiosques: 10h às 22h.
    • Praça de Alimentação: 10h às 22h.
    • Supermercado: 7h às 22h.
  • Manaus Plaza Shopping:
    • Lojas e Praça de Alimentação: 12h às 21h.
    • Lojas e Quiosques: 14h às 20h.
    • Cinema: 14h às 21h.
    • Supermercado: 8h às 20h.
    • Academia: 8h às 18h.
  • Manauara Shopping:
    • Todas as lojas: 10h às 22h.
  • Shopping Ponta Negra:
    • Todas as lojas: 10h às 22h.
  • Amazonas Shopping:
    • Lojas e Praça de Alimentação: 10h às 22h.
    • Supermercado: 8h às 22h.
    • Academia: 8h às 17h.
  • Millennium Shopping:
    • Lojas e Quiosques: 14h às 20h.
    • Praça de Alimentação: 12h às 20h.
    • Cinemas: a partir das 13h30.
  • Studio 5 Shopping:
    • Lojas e Quiosques: 14h às 21h.
    • Praça de Alimentação: 12h às 21h.
    • Amazon Bowling: a partir das 15h.
    • Academia: 8h às 20h.
    • PAC Studio 5: não funcionará na segunda (27) e terça (28), retomando as atividades normalmente na quarta-feira (29).
  • Shopping São José:
    • Lojas: 8h às 20h.
    • Praça de Alimentação: 9h às 21h.
  • Sumaúma Park Shopping:
    • Todas as lojas: 10h às 22h.
  • Shopping Cidade Leste:
    • Todas as lojas: 9h às 19h.
  • Shopping Cecomiz:
    • Todas as lojas: 9h às 18h.

Bancos e casas lotéricas

Os bancos e casas lotéricas de Manaus estarão fechados apenas no feriado de aniversário da cidade.

Funcionamento após o feriado

A Fecomércio AM também informou que não haverá alteração no horário de funcionamento do comércio na segunda-feira (27) e na terça-feira (28), com expediente normal nesses dias.