Aproximadamente 21 mil pessoas devem deixar Manaus durante o feriado prolongado de 24 a 28 de outubro, em razão do aniversário de Manaus e do Dia do Servidor Público. A maioria vai optar pelo transporte intermunicipal, conforme informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam).
Esse feriado, que se estende até segunda-feira (27), devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público, também afeta o funcionamento do comércio em Manaus.
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista da cidade durante o feriado municipal de aniversário de Manaus.
Funcionamento do Comércio
Comércio da região central:
- Horário: das 8h às 12h.
Shoppings:
- Grande Circular:
- Todas as lojas: 10h às 22h.
- Manaus Via Norte:
- Lojas Âncoras: 10h às 22h.
- Lojas e Quiosques: 10h às 22h.
- Praça de Alimentação: 10h às 22h.
- Supermercado: 7h às 22h.
- Manaus Plaza Shopping:
- Lojas e Praça de Alimentação: 12h às 21h.
- Lojas e Quiosques: 14h às 20h.
- Cinema: 14h às 21h.
- Supermercado: 8h às 20h.
- Academia: 8h às 18h.
- Manauara Shopping:
- Todas as lojas: 10h às 22h.
- Shopping Ponta Negra:
- Todas as lojas: 10h às 22h.
- Amazonas Shopping:
- Lojas e Praça de Alimentação: 10h às 22h.
- Supermercado: 8h às 22h.
- Academia: 8h às 17h.
- Millennium Shopping:
- Lojas e Quiosques: 14h às 20h.
- Praça de Alimentação: 12h às 20h.
- Cinemas: a partir das 13h30.
- Studio 5 Shopping:
- Lojas e Quiosques: 14h às 21h.
- Praça de Alimentação: 12h às 21h.
- Amazon Bowling: a partir das 15h.
- Academia: 8h às 20h.
- PAC Studio 5: não funcionará na segunda (27) e terça (28), retomando as atividades normalmente na quarta-feira (29).
- Shopping São José:
- Lojas: 8h às 20h.
- Praça de Alimentação: 9h às 21h.
- Sumaúma Park Shopping:
- Todas as lojas: 10h às 22h.
- Shopping Cidade Leste:
- Todas as lojas: 9h às 19h.
- Shopping Cecomiz:
- Todas as lojas: 9h às 18h.
Bancos e casas lotéricas
Os bancos e casas lotéricas de Manaus estarão fechados apenas no feriado de aniversário da cidade.
Funcionamento após o feriado
A Fecomércio AM também informou que não haverá alteração no horário de funcionamento do comércio na segunda-feira (27) e na terça-feira (28), com expediente normal nesses dias.