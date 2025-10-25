CELEBRAÇÃO

Primeira noite do evento no sambódromo reuniu bois Garantido, Caprichoso, Garanhão e Corre Campo em homenagem à capital amazonense

Os 356 anos da capital amazonense, completados nesta sexta-feira (24), foram comemorados ao som de muitas toadas no primeiro dia do “Boi Manaus 2025”. A programação segue até este sábado (25), no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo, localizado na zona Centro-Sul da cidade.

O primeiro dia do evento, organizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), contou com apresentações do boi Garantido e artistas como Jr Paulain, Patrick Araújo & Marujada de Guerra, Carlinhos do Boi, Canto da Mata e grupo Kboclos. Os bois manauaras Garanhão e Corre Campo também animaram o público na primeira noite.

Evento consolida tradição cultural da cidade

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, destacou que o “Boi Manaus” é um dos principais e mais aguardados eventos do calendário da cidade.

“Estamos muito felizes com toda a estrutura disponibilizada pela prefeitura para que possamos fazer esse evento acontecer. Ano passado conseguimos reformular essa festa e fazer com que o público retornasse para o ‘Boi Manaus’. E esse é mais um ano de sucesso”, assegurou.

Um colegiado especial, coordenado pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC), foi montado com a participação de diversos órgãos municipais e estaduais para garantir a segurança e a infraestrutura de todo o evento.

O superintendente do CCC, Sandro Diz, ressaltou que a programação ocorreu de forma exitosa.

“Hoje estamos aqui no evento com cerca de 20 câmeras desde a portaria até o entorno do sambódromo. São 25 secretarias. Estamos com aparato da Guarda Municipal, da Polícia Civil e Polícia Militar. É um ambiente controlado e seguro”, comentou.

Atrações e celebração cultural

Foto: Divulgação

Um dos maiores nomes da história do Festival Folclórico de Parintins, David Assayag subiu ao palco representando o boi vermelho e branco e lembrou a importância do evento para a valorização da cultura regional.

“É um prazer muito grande estar aqui no ‘Boi Manaus’. Eu participo desde a primeira edição. É muito bom levar o nosso boi para esse público”, disse.

Do lado do boi azul e preto, o cantor Júnior Paulain parabenizou Manaus pelos seus 356 anos.

“Boi Manaus 2025 já é um evento que entrou para história, lotação máxima. Não tenho dúvida que neste sábado será assim também. E é com muita alegria que represento Parintins e o boi Caprichoso”, afirmou.

O boi Garanhão, originário do bairro Educandos, na zona Sul, empolgou os foliões. O mestre da batucada, Kauã Santos, celebrou a presença do “Boi da Cidade Alta” na grande festa.

“É uma alegria participar do aniversário da nossa cidade. A prefeitura tem valorizado os bois de Manaus e isso é muito bom”, comemorou.

Público vibra com tradição e pertencimento

O público que marcou presença se dividiu entre as cores dos seus bois favoritos, mas celebrou lado a lado mais um aniversário da maior metrópole da Amazônia.

Na torcida do boi Garantido, o industriário Gleison Rodrigues levou a esposa e a mãe para festejar o aniversário da cidade.

“Muito importante mostrar nossa região. Esse evento é muito necessário para nossa cultura. Que possamos fazer uma festa linda”, contou.

Do lado do boi Caprichoso, a autônoma Márcia Macedo ressaltou que a programação integra a memória coletiva da capital.

“O ‘Boi Manaus’ é a cultura da nossa cidade. Eu não sou amazonense, mas moro aqui desde pequeninha, e esse evento fortalece a cultura. Eu estava esperando muito para poder participar”, concluiu.

Foto: Divulgação

