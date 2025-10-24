Aniversário de Manaus

Semsa e Samu atuam no primeiro dia das comemorações dos 356 anos de Manaus, com atendimentos e ações de prevenção à saúde

No primeiro dia da programação comemorativa dos 356 anos de Manaus, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou 29 atendimentos médicos na base instalada na alameda Alphaville, zona Norte da cidade.

As ocorrências envolveram uso excessivo de álcool, ansiedade e mal-estar geral.

Samu realiza remoções e monitora eventos

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) realizou duas remoções, sendo uma por crise de ansiedade e outra por ingestão excessiva de bebida alcoólica.

Na Ponta Negra, onde ocorreu o evento “Aniversário Gospel”, houve apenas um atendimento local sem gravidade.

Semsa reforça orientações para o Boi Manaus

A assessora técnica da Subsecretaria de Gestão da Saúde, enfermeira Aldeniza Araújo, destacou cuidados importantes para o público que participará do “Boi Manaus”, nesta sexta-feira, 24/10, no sambódromo.

“Recomendamos que as pessoas se alimentem bem, se hidratem, usem roupas leves e evitem o abuso de bebidas alcoólicas para que essa grande festa seja marcada pelos bons acontecimentos”, ressaltou a enfermeira.

Equipes mobilizadas para o fim de semana

A Semsa mobilizou 120 servidores para atuar durante a programação do aniversário da cidade.

Nesta sexta-feira e no sábado (25/10), equipes multiprofissionais — formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e servidores administrativos — estarão concentradas na base de atendimento médico do sambódromo.

O objetivo é garantir assistência imediata em saúde quando necessário.

Samu e Visa Manaus reforçam estrutura de segurança

A Semsa acionou duas ambulâncias do Samu, uma Unidade de Suporte Básico e uma Unidade de Suporte Avançado, para os casos que exigirem remoção a unidades de urgência e emergência.

A Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) também atuará nos dois dias de evento. Fiscais irão monitorar a segurança sanitária de produtos, serviços e instalações disponibilizados ao público durante o Boi Manaus.

Ao todo, 11 servidores das gerências de Vigilância de Alimentos, Serviços e Engenharia Sanitária estão mobilizados.

A Visa reforça que denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pela Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481 ou pelo e-mail [email protected].

*Com informações da assessoria

