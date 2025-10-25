acidente fatal

Homem sofreu mal súbito e morreu após colisão

Um motociclista identificado como Tony Santos da Silva, 36 anos, morreu na manhã deste sábado (25) após um grave acidente de trânsito na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o homem trafegava pela via quando teria passado mal, perdeu o controle da moto de placa PHP 9122 e acabou colidindo contra uma sarjeta. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado ao chão e sofreu ferimentos graves.

Populares relataram que o motociclista chegou a agonizar por alguns minutos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas apenas constataram o óbito no local.

O corpo de Tony foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a perícia da Polícia Militar e do Departamento de Perícia Técnica. O trânsito ficou parcialmente bloqueado durante o atendimento, provocando lentidão no trecho.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Vídeo mostra momento exato do acidente fatal

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que Tony Santos da Silva, 36 anos, perdeu o controle da motocicleta na manhã deste sábado (25), na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

As imagens mostram Tony trafegando normalmente pela via quando perde o controle da moto, bate em um poste e é arremessado ao chão. Segundo informações, ele estava a caminho do trabalho e teria passado mal antes da colisão.

O vídeo derruba uma versão inicial de que um carro teria fechado o motociclista e causado o acidente. As imagens mostram que ele colidiu sozinho contra o poste, sem interferência de outro veículo.

Logo após a queda, populares se aproximaram para tentar ajudar. Segundo testemunhas, a vítima ainda agonizou por alguns minutos até a chegada da equipe do Samu, que apenas constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e a remoção do corpo, feita pelo IML.

VIDEO:

Leia mais: Censo 2022: 5,42% das crianças indígenas não têm registro civil