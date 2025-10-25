viagens

Corporações pedem R$ 97,5 milhões ao governo para evitar paralisação do serviço a partir de 3 de novembro

A Polícia Federal (PF) alertou para o risco de suspender novamente a emissão de passaportes por falta de recursos orçamentários a partir de 3 de novembro.

A corporação enviou um ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), pedindo um aporte de R$ 97,5 milhões para evitar a paralisação do serviço. O valor foi inicialmente divulgado pela Folha de S.Paulo e confirmado pela CNN.

Ministério da Justiça promete evitar interrupção

Em nota, o MJSP informou que “atua de forma ativa e coordenada para assegurar a continuidade das emissões de passaportes pela Polícia Federal” e que mantém diálogo com a área econômica do governo para viabilizar os recursos necessários.

A pasta destacou ainda que o serviço é “essencial ao cidadão brasileiro” e que “todas as medidas estão sendo adotadas para evitar qualquer interrupção”.

Histórico de alertas e paralisações

Em abril deste ano, a PF já havia sinalizado a possibilidade de suspensão das emissões após o Ministério do Planejamento anunciar um contingenciamento que bloqueou cerca de R$ 133 milhões do orçamento da corporação. Na ocasião, o impasse foi resolvido e o serviço seguiu funcionando normalmente.

Em 2022, no entanto, a falta de recursos resultou de fato na interrupção do serviço. Em novembro daquele ano, a PF suspendeu as emissões de passaportes por falta de verba destinada ao controle migratório e à confecção dos documentos de viagem.

