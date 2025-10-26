cúpula da Asean

Encontro entre os presidentes ocorreu na Malásia durante a cúpula da Asean e tratou de pautas econômicas e comerciais entre Brasil e EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter tido uma “ótima reunião” com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo (26), na Malásia.

Em publicação no X (antigo Twitter), Lula destacou que o encontro foi “franco e construtivo”, com foco na agenda comercial e econômica bilateral entre os dois países.

Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z — Lula (@LulaOficial) October 26, 2025

Segundo o presidente, as equipes do Brasil e dos Estados Unidos devem se reunir “imediatamente” para buscar soluções relacionadas às tarifas e sanções contra autoridades brasileiras.

Durante uma reunião com empresários em Kuala Lumpur, após o encontro com Trump, Lula comentou sobre o redirecionamento da política externa brasileira:

“O Brasil olhava muito para a Europa e para os EUA”, disse o presidente. Ele acrescentou: “O mundo existe além da Europa e EUA”.

Lula também afirmou que o mundo atual “não aceita uma nova guerra fria” e que o Brasil pretende se desenvolver em cooperação com outros países.

Primeiro encontro presencial entre os líderes

Esta foi a primeira reunião presencial entre Lula e Trump, que durou cerca de 50 minutos.

Ambos estão na Malásia para participar da 47ª reunião de cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), que reúne líderes de várias nações para debater cooperação econômica e segurança regional.

Leia mais: Lula reafirma disposição para negociar tarifaço de Trump de 50%