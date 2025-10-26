UEA

Mais de 60 municípios participam das provas do Sistema de Ingresso Seriado, que antecedem o Vestibular 2025 da UEA

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) inicia neste domingo (26) a aplicação das provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), referentes às Etapas de Acompanhamento I, II e III.

As avaliações serão realizadas na capital e nos 61 municípios do interior, marcando o início do processo seletivo que define o acesso de estudantes ao ensino superior na instituição.

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus). As provas terão início às 13h e término às 18h.

A UEA recomenda que os candidatos cheguem com antecedência para evitar imprevistos e garantir o cumprimento dos horários estabelecidos.

Vestibular 2025 será aplicado na segunda e terça-feira

O Vestibular 2025, para ingresso em 2026, será aplicado na segunda (27) e terça-feira (28). As provas estão divididas entre Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Específicos e Redação, abrangendo tanto a capital quanto o interior do estado.

