Centro Pop, Casa de Passagem e CADS serão inaugurados nesta quinta-feira (30) com estrutura completa de assistência social.

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, nesta segunda-feira (27) as obras de finalização do Centro Pop, da Casa de Passagem e do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Social (CADS), localizados na avenida Joaquim Nabuco, no centro da cidade. Os equipamentos, que fazem parte da rede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), serão inaugurados oficialmente nesta quinta-feira (30), às 16h.

Durante a visita, o prefeito conferiu os últimos ajustes de pintura, acabamento, hidráulica, limpeza e instalação de placas de identificação. Ele esteve acompanhado do secretário da Semasc, Saullo Vianna, e também dos subsecretários Nildo Mello, Graça Prola e Dermy Rayol.

“Estamos entregando lugares de acolhimento e dignidade. Aqui, cada pessoa terá cama, colchão, travesseiro, cobertor, ar-condicionado, café da manhã, jantar, produtos de higiene pessoal e a oportunidade de reconstruir a própria vida. Não queremos mais ninguém dormindo em praças ou debaixo de marquises e a prefeitura está fazendo a sua parte”, destacou Almeida.

O secretário da Semasc, Saullo Vianna, explicou a integração entre os três serviços. “Estamos inaugurando o Centro Pop, que funciona durante o dia; a Casa de Passagem, que estará aberta 24 horas para acolher quem precisa; e o CADS, que reunirá várias secretarias para oferecer educação de jovens e adultos, atendimento em saúde, cursos profissionalizantes e encaminhamento para empregos. É uma estrutura completa para transformar vidas”, afirmou.

A subsecretária Graça Prola ressaltou o caráter histórico da entrega. “Até hoje atendíamos pessoas em situação de rua nas praças, becos e vielas. Agora teremos um espaço integrado, que começa no Centro Pop como porta de entrada, pode encaminhar para a Casa de Passagem e, principalmente, cria uma porta de saída com profissionalização, educação, assistência jurídica e social. Estamos falando de um atendimento rotativo de mais de mil pessoas, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados”, explicou.

A iniciativa faz parte do Eixo Social do Plano de Governo, que tem como foco a assistência social, a cidadania e a inclusão, garantindo às populações em maior vulnerabilidade condições dignas de vida e oportunidades de transformação. Com a entrega do Centro Pop, da Casa de Passagem e do CADS, a Prefeitura de Manaus dará um passo inédito no acolhimento da população em situação de rua, reunindo em um só espaço serviços de assistência imediata, cuidado integral e inserção social.

