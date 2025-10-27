Ataque

Vídeo mostra ferimentos na perna da vítima; animal é visto próximo ao lago.

Um homem foi atacado por uma sucuri gigante na comunidade Sucunduri, na zona rural de Apuí, no sul do interior do Amazonas, na tarde desta segunda-feira (27). O ataque ocorreu próximo a um lago, e a vítima sofreu ferimentos na perna, com perfurações visíveis e sangramento intenso.

Um vídeo registrado por moradores mostra a perna do homem com marcas do ataque, enquanto a cobra permanece à beira do lago, aparentemente machucada após o incidente.

Sobre a sucuri

A sucuri (Eunectes murinus) é a maior serpente da América do Sul e pode chegar a mais de 9 metros de comprimento e pesar centenas de quilos. Apesar de não ser venenosa, a espécie é constritora, matando suas presas ao apertá-las até sufocarem.

Sucuris são predadores de água doce, encontradas em rios, lagos e igarapés da Amazônia. Elas se alimentam principalmente de peixes, aves e mamíferos de pequeno a médio porte, mas ataques a humanos, embora raros, podem ocorrer quando o animal se sente ameaçado ou encurralado.

Segurança e prevenção

Especialistas alertam que, ao avistar uma sucuri, é importante manter distância, não tentar capturá-la e procurar ajuda profissional, pois o animal pode se sentir ameaçado e atacar.

O homem atacado foi socorrido por moradores locais. Ainda não há informações sobre o estado de saúde atual da vítima.

VÍDEO

