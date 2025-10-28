COE e FICCO

Ação conjunta apreende 146 quilos de maconha tipo skunk em estacionamento de supermercado na zona centro-sul de Manaus.

Mais de 146 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos durante uma operação conjunta da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas (COE/PMAM) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PF-AM), na tarde de segunda-feira (27), em Manaus.

Segundo informações das equipes, a ação começou após levantamentos de inteligência indicarem que um homem transportava entorpecentes em um veículo de placa RTX-9C68.

O carro foi localizado no estacionamento de um supermercado na Avenida Djalma Batista, no bairro Flores, zona centro-sul da capital.

Durante a abordagem, os agentes encontraram parte da droga no automóvel e, após diligências, descobriram o restante armazenado em uma residência.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à sede da Polícia Federal, junto com o material apreendido, avaliado em cerca de R$ 2,9 milhões.

A operação reforça a integração entre as forças de segurança no combate ao tráfico de drogas no Amazonas.

