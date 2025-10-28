ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua funcionará em novo espaço a partir do dia 31 de outubro, no Centro da capital.

A Prefeitura de Manaus informou que o Centro Pop suspenderá suas atividades entre os dias 28 e 30 de outubro, devido à mudança de sede. O atendimento será retomado no dia 31 de outubro, a partir das 7h30, na avenida Joaquim Nabuco, nº 144, Centro.

Antes localizado na rua Fragata, no bairro Petrópolis, zona Sul, o Centro Pop é referência no atendimento a pessoas em situação de rua, oferecendo espaços para higiene, alimentação, guarda de pertences e acompanhamento técnico, além de encaminhamentos para serviços públicos.

A prefeitura reforçou que a rede de assistência social segue atuando com unidades como a Casa de Passagem Padre Orlando Barbosa e o Centro de Atendimento e Desenvolvimento Social (Cads), ampliando o acesso a serviços de acolhimento, capacitação e empregabilidade.

Leia mais

Albergue é inaugurado na Maternidade Ana Braga, em Manaus