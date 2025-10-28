2026

Mais de 84 mil candidatos participaram das provas em 62 municípios do Amazonas; universidade destacou segurança e organização no processo

As provas de Conhecimentos Específicos e Redação do Vestibular 2025, acesso 2026, marcaram, nesta terça-feira (28), o encerramento dos exames de seleção da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O balanço geral foi positivo, com clima de tranquilidade e sem registro de incidentes nos 136 locais de prova, sendo 48 em Manaus e 88 distribuídos pelos 61 municípios amazonenses.

Ao todo, 35.506 candidatos participaram do Vestibular da UEA, que oferece 1.559 vagas — 818 para Manaus e 741 para o interior — em 91 cursos distribuídos por 19 localidades.

A aplicação das provas mobilizou servidores, coordenadores e fiscais em todas as regiões, garantindo segurança, organização e pontualidade no processo.

No domingo (26/10), a universidade também realizou as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), com mais de 48 mil inscritos em todo o estado. O processo disponibilizou 2.254 vagas, sendo 1.179 para Manaus e 1.075 para o interior, nas Etapas de Acompanhamento 1, 2 e 3.

As avaliações ocorreram em 167 locais de prova, sendo 76 escolas na capital e 91 no interior.

Reitor destaca compromisso com o ensino público no Amazonas

Com o encerramento das etapas avaliativas, a UEA concluiu mais um ciclo de seleção, reafirmando seu compromisso com o acesso democrático e a interiorização do ensino superior público no estado.

O reitor André Zogahib avaliou o resultado como extremamente positivo:

“Encerramos mais uma edição do Vestibular e do SIS com a sensação de dever cumprido. O balanço foi extremamente positivo e reflete a seriedade com que a UEA conduz seus certames, sempre pautada pela confiança da sociedade amazonense. Mais do que números, esses exames representam sonhos e trajetórias. Cada candidato que participou do processo reafirma a importância da nossa universidade como instrumento de transformação social. A UEA continua crescendo, interiorizando oportunidades e consolidando sua presença em todas as regiões do Amazonas”, afirmou o reitor.

Estudantes celebram desempenho e foco no futuro

O sonho de ingressar na UEA segue motivando estudantes em todo o estado.

O aluno Caio Vinícius, de 17 anos, do 2° ano do ensino médio, fez a prova para testar seus conhecimentos e se preparar para o futuro.

“Ontem eu fiz uma boa prova. Espero que, hoje, também seja a mesma coisa porque tem redação e conhecimentos específicos. Estou fazendo para pegar a experiência para o ano que vem fazer pra valer. Aí eu já tenho uma visão, mais ou menos, sobre como me preparar”, declarou o estudante.

A candidata Hérica Cardoso, de 18 anos, participou das provas do SIS (Etapa 3) e do Vestibular. Finalizando o ensino médio, ela acredita ter feito um bom desempenho:

“Fiz uma boa prova. Estou há dois anos nessa preparação e escolhi o curso de Direito nos dois processos, SIS e Vestibular, e espero ter o melhor resultado”, avaliou.

Resultado será divulgado em dezembro

O resultado final e o edital de matrícula dos aprovados no Vestibular 2025 (acesso 2026) e no SIS serão divulgados no dia 5 de dezembro, no portal oficial da universidade:

👉 www.uea.edu.br

