As provas de Conhecimentos Específicos e Redação do Vestibular 2025, acesso 2026, marcaram, nesta terça-feira (28), o encerramento dos exames de seleção da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).
O balanço geral foi positivo, com clima de tranquilidade e sem registro de incidentes nos 136 locais de prova, sendo 48 em Manaus e 88 distribuídos pelos 61 municípios amazonenses.
Ao todo, 35.506 candidatos participaram do Vestibular da UEA, que oferece 1.559 vagas — 818 para Manaus e 741 para o interior — em 91 cursos distribuídos por 19 localidades.
A aplicação das provas mobilizou servidores, coordenadores e fiscais em todas as regiões, garantindo segurança, organização e pontualidade no processo.
No domingo (26/10), a universidade também realizou as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), com mais de 48 mil inscritos em todo o estado. O processo disponibilizou 2.254 vagas, sendo 1.179 para Manaus e 1.075 para o interior, nas Etapas de Acompanhamento 1, 2 e 3.
As avaliações ocorreram em 167 locais de prova, sendo 76 escolas na capital e 91 no interior.
Reitor destaca compromisso com o ensino público no Amazonas
Com o encerramento das etapas avaliativas, a UEA concluiu mais um ciclo de seleção, reafirmando seu compromisso com o acesso democrático e a interiorização do ensino superior público no estado.
O reitor André Zogahib avaliou o resultado como extremamente positivo:
“Encerramos mais uma edição do Vestibular e do SIS com a sensação de dever cumprido. O balanço foi extremamente positivo e reflete a seriedade com que a UEA conduz seus certames, sempre pautada pela confiança da sociedade amazonense. Mais do que números, esses exames representam sonhos e trajetórias. Cada candidato que participou do processo reafirma a importância da nossa universidade como instrumento de transformação social. A UEA continua crescendo, interiorizando oportunidades e consolidando sua presença em todas as regiões do Amazonas”, afirmou o reitor.
Estudantes celebram desempenho e foco no futuro
O sonho de ingressar na UEA segue motivando estudantes em todo o estado.
O aluno Caio Vinícius, de 17 anos, do 2° ano do ensino médio, fez a prova para testar seus conhecimentos e se preparar para o futuro.
“Ontem eu fiz uma boa prova. Espero que, hoje, também seja a mesma coisa porque tem redação e conhecimentos específicos. Estou fazendo para pegar a experiência para o ano que vem fazer pra valer. Aí eu já tenho uma visão, mais ou menos, sobre como me preparar”, declarou o estudante.
A candidata Hérica Cardoso, de 18 anos, participou das provas do SIS (Etapa 3) e do Vestibular. Finalizando o ensino médio, ela acredita ter feito um bom desempenho:
“Fiz uma boa prova. Estou há dois anos nessa preparação e escolhi o curso de Direito nos dois processos, SIS e Vestibular, e espero ter o melhor resultado”, avaliou.
Resultado será divulgado em dezembro
O resultado final e o edital de matrícula dos aprovados no Vestibular 2025 (acesso 2026) e no SIS serão divulgados no dia 5 de dezembro, no portal oficial da universidade:
👉 www.uea.edu.br
Leia mais: TCE-AM promove evento sobre Inteligência Artificial