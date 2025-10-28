Política

Seguem abertas as inscrições para o evento “TCE 75+ – Transformação Digital e Inteligência Artificial no Controle Público”, que o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) promove na próxima quinta-feira (30), das 8h30 às 12h30, no auditório da Corte de Contas. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site da Escola de Contas Públicas (ECP), no endereço ecpvirtual.tce.am.gov.br.

Integrando as comemorações pelos 75 anos do TCE-AM, o evento reunirá gestores públicos, profissionais das áreas de tecnologia e administração, além de acadêmicos e interessados em discutir o papel da inovação e da inteligência artificial no aprimoramento da gestão e do controle públicos.

De acordo com a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o Tribunal tem buscado liderar o processo de modernização tecnológica no setor público.

“O TCE-AM busca estar à frente de seu tempo, utilizando a tecnologia como ferramenta estratégica para aprimorar o controle e o serviço público”, destacou.

A programação contará com painéis sobre cibersegurança, integração de dados e relatórios automatizados, além da apresentação de uma linha do tempo da evolução tecnológica do Tribunal, desde a digitalização dos processos nos anos 1990 até o uso atual da inteligência artificial em auditorias e julgamentos.

Também serão apresentados projetos do programa TCE Next, que norteia as ações estratégicas em tecnologia da informação, infraestrutura digital e inteligência de dados da Corte.

(*) Com informações da assessoria