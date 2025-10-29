Pânico

Vídeos mostram pânico nas composições em meio à ação policial no Alemão e na Penha.

Usuários do metrô do Rio de Janeiro viveram momentos de pânico na tarde desta terça-feira (28), quando criminosos promoveram arrastões dentro das composições. O episódio ocorreu enquanto as polícias Civil e Militar realizavam uma megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram passageiros desesperados, tentando se proteger enquanto os suspeitos agiam dentro dos vagões.

A operação, considerada uma das maiores já realizadas no estado, já resultou em 64 mortos e quase 100 presos. Entre os detidos, há integrantes de uma facção criminosa do Pará que estavam escondidos em áreas dominadas pelo tráfico.

Durante as ações, foram apreendidos mais de 75 fuzis, além de pistolas e granadas, reforçando o alto poder bélico das organizações criminosas envolvidas.

