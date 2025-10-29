Apoio

Governador do Amazonas manifesta apoio a Cláudio Castro após megaoperação que deixou mais de 100 mortos.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), para prestar apoio ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), após a megaoperação de segurança no estado carioca, que deixou mais de 100 mortos. Castro sofreu críticas pela letalidade das ações.

“Acabei de conversar com o governador Cláudio Castro para manifestar meu apoio a ele e às forças de segurança do Rio de Janeiro, que estão combatendo de forma firme o tráfico de drogas. Esses grupos tentam espalhar o terror e desafiam o Estado brasileiro. Nós não podemos permitir que isso aconteça nem no Rio nem em qualquer canto do país”, disse Lima.

A megaoperação no Rio de Janeiro resultou em mais de 100 mortos, incluindo criminosos e quatro policiais, e teve repercussão internacional. Entre os alvos estavam criminosos de alta periculosidade, incluindo pelo menos quatro traficantes do Amazonas. Criminosos amazonenses também estão entre os presos.

“Tem muita gente aproveitando esse momento para se promover nas redes sociais. Meu amigo, você tem que entender que temos um inimigo em comum: o crime organizado, que ameaça a vida do cidadão de bem”, afirmou Lima.

No Amazonas, o governador destacou que as forças de segurança continuam atuando com firmeza. “Aqui estamos combatendo essa criminalidade de forma muito dura, com nossa base Arpão, lanchas estrategicamente posicionadas, armamento pesado, tecnologia e, principalmente, o comprometimento de nossas equipes, que têm apresentado resultados históricos. Dia ruim para o crime organizado é dia bom para o nosso povo. Vamos continuar trabalhando para combater o crime e promover a paz”, reforçou Wilson Lima.

