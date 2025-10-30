Tensão

Ação ocorreu após facção tentar realizar homenagem a integrantes mortos em megaoperação no Rio.

Integrantes do Comando Vermelho (CV) tentaram realizar uma homenagem, na noite desta quarta-feira (29), aos criminosos mortos durante a megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro, na terça-feira (28), mas foram impedidos pela polícia. A ação provocou tumulto e intensa movimentação policial no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o grupo tentou fechar a rua São João para promover a homenagem a morte dos criminosos amazonenses mortos no confronto no Rio. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver diversas viaturas da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do Batalhão de Choque chegando ao local.

Até o momento, não há confirmação sobre prisões ou feridos. Várias viaturas da polícia seguem no bairro.

AGORA: Faccionados contra a PM na Compensa pic.twitter.com/lZzs4kTK4L — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 30, 2025

Leia mais:

CV-AM lamenta mortes de integrantes no Rio de Janeiro e anuncia homenagens; veja