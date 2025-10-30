tumulto

Manifestantes colocaram fogo em barricadas após polícia impedir homenagem ao Comando Vermelho.

A Polícia Militar destruiu barricadas feitas com restos de madeira e fogo por manifestantes na Avenida Brasil, uma das principais vias da Zona Oeste de Manaus, na noite desta quarta-feira (29).

A confusão ocorreu após o tumulto provocado por uma homenagem que não chegou a acontecer em memória de integrantes do Comando Vermelho (CV) mortos em uma operação no Rio de Janeiro.

De acordo com relatos, os manifestantes incendiaram entulhos e bloquearam parte da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e liberar o trânsito na região.

🎥 Policial cercado durante tumulto

Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que um policial militar é cercado por um grupo de pessoas na rua São João, bairro Compensa, também na Zona Oeste.

Nas imagens, é possível ver o agente sendo atingido por objetos arremessados, enquanto tenta se afastar do local. Tiros são ouvidos ao fundo, e há correria entre os participantes.

A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na área após o episódio. Até o momento, não há informações sobre feridos ou prisões.

⚠️ Conexão com megaoperação no Rio

A confusão em Manaus ocorreu após a repercussão da megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais.

Segundo a Polícia Civil fluminense, traficantes do Amazonas estão entre os mortos e presos. Pelo menos quatro foragidos naturais do estado, ligados ao Comando Vermelho, morreram durante a ação — eles integravam o baixo escalão da facção criminosa.

As identidades dos mortos e presos ainda não foram divulgadas oficialmente.

🧩 Ação integrada

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que acompanha o caso e atua em conjunto com as forças de segurança do Rio de Janeiro para identificar possíveis conexões entre os grupos criminosos.

A operação no Rio mobilizou 2,5 mil agentes civis e militares, provocou bloqueios em vias, suspensão de aulas em 83 escolas e paralisação de linhas de ônibus.

Moradores relataram ter encontrado dezenas de corpos em áreas de mata e levaram parte deles até a Praça São Lucas, na Penha. A Polícia Civil confirmou a localização de 63 corpos até o momento.

