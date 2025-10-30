Conhecimento

Lançamento deste primeiro volume integra as comemorações pelos 75 anos do Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) dá mais um passo em direção à consolidação do conhecimento técnico e científico com o lançamento do primeiro volume da Revista Científica do TCE-AM de 2025, que acontecerá na quarta-feira (05), às 9h30, no auditório da Corte.

Idealizada pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e coordenada pelo vice-presidente Fabian Barbosa, a revista foi criada em 2024 como parte das ações que valorizam o estudo e a pesquisa aplicada ao controle externo. O lançamento deste primeiro volume integra as comemorações pelos 75 anos do Tribunal de Contas.

“Será um momento em que grandes reflexões serão feitas sobre os rumos do controle externo no nosso estado e no nosso país. Conto com a presença de todos”, destacou o vice-presidente Fabian Barbosa.

Para a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a iniciativa simboliza o compromisso do TCE-AM em transformar conhecimento em ferramenta de gestão e aprimoramento institucional.

“Ao incentivar a produção científica, o Tribunal reafirma seu papel como espaço de reflexão, inovação e desenvolvimento da administração pública”, ressaltou.

A programação da manhã contará com o lançamento oficial da revista, a premiação do Concurso de Artigos Científicos, e uma palestra especial ministrada pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, dr. Marcílio Toscano França Filho, com o tema “O Patrimônio Histórico como Patrimônio Público: Tribunais de Contas e Meio Ambiente Cultural”.

No período da tarde, os autores que compõem o primeiro volume da publicação farão a apresentação de seus artigos, em um espaço de troca de experiências e valorização da pesquisa aplicada na administração pública.

Nesse intuito, a Corte de Contas convida a comunidade acadêmica, os gestores públicos, jurisdicionados e a sociedade civil a participarem desse momento de partilha e construção do conhecimento, reafirmando o compromisso com a transparência, o diálogo e a inovação.

(*) Com informações da assessoria