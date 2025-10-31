Colisão

Condutora do carro permaneceu na cena do acidente até a chegada das autoridades

Um jovem identificado como Marcos Paulo Freitas de Souza, de 21 anos, morreu após ser arremessado em um grave acidente de trânsito ocorrido na rua Itaqueraima, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, na noite de quinta-feira (30).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro modelo Nissan, de cor branca, cruza a avenida e atinge o motociclista, que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, ele foi arremessado contra o muro da Coordenadoria Distrital de Educação 6, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito do motociclista no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A condutora do carro permaneceu na cena do acidente até a chegada das autoridades e prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.

VÍDEO: Motociclista morre ao ser arremessado contra muro em Manaus pic.twitter.com/fHDYDKT9sh — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 31, 2025

