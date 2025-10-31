Viralizou

Chegada de policiais a uma festa de chá de lingerie terminou em risadas e viralizou após serem confundidos com dançarinos

A influenciadora Daiana Perez passou por uma situação inusitada durante o chá de lingerie realizado no último sábado (25), em Carlinda (MT). A festa, que antecede seu casamento com o jornalista Fabrício Nunes, foi interrompida por policiais militares, confundidos com dançarinos eróticos pela noiva e pelas convidadas.

De acordo com Daiana, a confusão começou depois que uma das amigas brincou sobre a falta de gogoboys na comemoração. Minutos depois, os policiais chegaram ao local e foram recebidos com risadas e surpresa. O momento foi registrado e rapidamente viralizou nas redes sociais.

“Minhas amigas brincaram: ‘Daiana, faltou o gogoboy’. Elas estavam brincando e daí, do nada, a polícia me aparece. As meninas que são de outra cidade falaram: ‘Gente, quem é que chamou os gogoboys?’. Pensa na vergonha”, contou Perez.

Os agentes, na verdade, atendiam a uma denúncia de som alto. Daiana reconheceu um dos policiais e explicou que se tratava apenas de uma festa entre amigas. Após o grupo reduzir o volume do som, a comemoração continuou normalmente, e o vídeo do mal-entendido se espalhou pela internet.

(*) Com informações do Metrópoles

