Fiscalização

Ipem-AM identificou divergências de peso em itens alimentícios durante fiscalização em 21 estabelecimentos da capital

Mais de 400 produtos de cesta básica foram reprovados durante a Operação Cesta Básica 2025, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) em 21 estabelecimentos comerciais da capital. A fiscalização constatou diferenças entre o peso declarado nas embalagens e o peso real dos alimentos, prática que prejudica diretamente o consumidor.

A ação ocorreu entre 1º e 31 de outubro, como parte de uma operação nacional coordenada pelo Inmetro, e analisou 924 quilos de produtos no total.

Fiscalização garante proteção ao consumidor

O diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, destacou o caráter social da operação.

“Essa é mais uma ação importante que realizamos ao longo do ano. Nosso objetivo é proteger as famílias amazonenses, especialmente neste momento em que o preço dos alimentos pesa no orçamento de todos. Não é apenas uma fiscalização técnica — é uma atuação social, porque cada grama a menos impacta diretamente o bolso do consumidor. Nosso trabalho é contínuo e quem ganha com isso é a sociedade”, afirmou.

Irregularidades e penalidades

Durante a fiscalização, as equipes coletaram amostras de alimentos como café, sal, leite, macarrão, arroz, farinha, bolacha, feijão, óleo, temperos, margarina e manteiga.

De acordo com o chefe de fiscalização do Ipem-AM, Adriano Cardoso, os produtos foram submetidos a testes em laboratório na presença dos representantes das empresas.

“Os produtos são coletados e levados ao laboratório. Aqui, fazemos o ensaio, na presença dos representantes das empresas, que acompanham toda perícia. Marcas reprovadas são autuadas e possuem prazo de 10 dias, a partir da notificação, para apresentar defesa junto ao Ipem-AM. De acordo com a lei federal 9.933/99, a multa pode variar de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão”, explicou Cardoso.

Como o consumidor pode se proteger

O Ipem-AM orienta os consumidores a verificar o peso líquido informado nas embalagens e, em caso de suspeita de irregularidade, registrar denúncia por meio da Ouvidoria, pelo telefone 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou no site ipem.am.gov.br/ouvidoria.

Balanço da operação

Estabelecimentos fiscalizados: 21

21 Marcas fiscalizadas: 46

46 Marcas aprovadas: 29

29 Marcas reprovadas: 17

17 Itens fiscalizados: 1.327

1.327 Itens reprovados: 403

403 Total de autuações: 19

