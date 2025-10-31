Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Delegacia Fluvial (Deflu) e Delegacias Interativas de Polícia (DIPs), apresentou nesta sexta-feira (31) 132 motocicletas apreendidas durante a Operação Rota Interrompida, na calha do Rio Madeira.
Os veículos recuperados são provenientes de roubos e furtos, tanto na capital quanto no interior.
Autoridades elogiam trabalho em equipe da Polícia Civil
O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, parabenizou a atuação da DERFV em conjunto com as delegacias do município:
“Esse é o trabalho da Polícia Civil de não só identificar os autores com essas prisões, mas também de devolver esse bem que foi furtado ou roubado em algum momento.”
O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, destacou a união entre as unidades envolvidas:
“Isso é um trabalho de comprometimento que tem sido feito com o apoio das delegacias, que representa a grande engrenagem que a Polícia Civil vem trazendo para a sociedade amazonense.”
Veículos serão devolvidos aos proprietários
De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, responsável pela operação desde fevereiro até outubro, os veículos serão devolvidos aos seus respectivos proprietários:
“Com a expertise da nossa equipe, hoje a gente celebra um número recorde, um total de 132 motocicletas procedentes de furtos, roubos e adulteração, recuperadas em quatro cidades da calha do Rio Madeira.”
O delegado reforçou que a devolução é resultado de um trabalho em equipe para desarticular grupos criminosos envolvidos em roubos e furtos de veículos no Amazonas:
“Desde o início vimos que essas motos foram para o interior, para onde fomos e conseguimos trazer um resultado considerável para a Polícia Civil com as apreensões e as prisões, nas quais tivemos todo o apoio de colegas do interior do Alto Solimões e calha da Madeira, o que foi fundamental para essa operação.”
As motocicletas serão encaminhadas para a DERFV, onde serão periciadas antes de serem restituídas aos proprietários em novembro.
Leia mais
Delegado é baleado e perde a perna em operação contra o Comando Vermelho