Operação

Operação Rota Interrompida recupera motocicletas de roubos e furtos no Amazonas

Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Delegacia Fluvial (Deflu) e Delegacias Interativas de Polícia (DIPs), apresentou nesta sexta-feira (31) 132 motocicletas apreendidas durante a Operação Rota Interrompida, na calha do Rio Madeira.

Os veículos recuperados são provenientes de roubos e furtos, tanto na capital quanto no interior.

Autoridades elogiam trabalho em equipe da Polícia Civil

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, parabenizou a atuação da DERFV em conjunto com as delegacias do município:

“Esse é o trabalho da Polícia Civil de não só identificar os autores com essas prisões, mas também de devolver esse bem que foi furtado ou roubado em algum momento.”

O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, destacou a união entre as unidades envolvidas:

“Isso é um trabalho de comprometimento que tem sido feito com o apoio das delegacias, que representa a grande engrenagem que a Polícia Civil vem trazendo para a sociedade amazonense.”

Veículos serão devolvidos aos proprietários

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, responsável pela operação desde fevereiro até outubro, os veículos serão devolvidos aos seus respectivos proprietários:

“Com a expertise da nossa equipe, hoje a gente celebra um número recorde, um total de 132 motocicletas procedentes de furtos, roubos e adulteração, recuperadas em quatro cidades da calha do Rio Madeira.”

O delegado reforçou que a devolução é resultado de um trabalho em equipe para desarticular grupos criminosos envolvidos em roubos e furtos de veículos no Amazonas: