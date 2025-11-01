Boca do Acre

Indivíduo chegou a enforcar uma das netas, para que a outra cedesse aos abusos sexuais

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), cumpriu, neste sábado (1º), mandado de prisão preventiva de um homem, de 56 anos, investigado por estupro de vulnerável contra suas netas, de 7 e 13 anos. A prisão foi efetuada no município.

Conforme o delegado Gustavo Kallil, as vítimas foram abusadas sexualmente em reiteradas vezes pelo autor, que se aproveitava da confiança e da convivência doméstica para praticar o crime.

“O indivíduo chegou a enforcar a neta de 7 anos, para que a de 13 anos cedesse aos abusos sexuais, fato confirmado por ambas as vítimas. O laudo de conjunção carnal da vítima de 13 anos atestou positivo para conjunção carnal não recente, denotando que houve violência sexual continuada”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, durante o curso das investigações, o homem chegou a ameaçar o pai das vítimas, afirmando em áudios que “se fosse preso, ficaria ruim para todo mundo”.

Devido à gravidade dos fatos, de pronto foi representada pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi cumprida pela equipe policial após ser expedida pela Justiça.

“Reiteramos o compromisso permanente da Polícia Civil no combate incansável aos delitos que envolvam violência sexual contra crianças e adolescentes, assegurando que seus autores sejam responsabilizados com todo o rigor da Lei”, finalizou o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria