Frota

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), determinou o reforço da frota de ônibus que atende os seis cemitérios da capital no feriado de Dia de Finados, no domingo (2).

Ao todo, 170 veículos irão atender nos cemitérios da capital com foco especial no cemitério Nossa Senhora Aparecida (Tarumã), na zona Oeste. Para facilitar a identificação, os ônibus terão cartazes no para-brisa informando os cemitérios atendidos.

O cemitério Nossa Senhora Aparecida (Tarumã) será o principal ponto de atenção, contando com um reforço de 15 veículos extras. No dia 2 de novembro, duas linhas extras irão operar: 500 – Novo Israel / Cemitério Tarumã e 901 – T4-T5 / Av. Cel. Teixeira / Cemitério Tarumã / T. Tapajós.

As linhas 542 e 678 terão parte de seus itinerários desviados: após a rotatória do complexo turístico Ponta Negra, seguirão pela avenida do Turismo, farão retorno após o cemitério Tarumã e, na sequência, retomarão o itinerário normal pelas avenidas do Turismo e Coronel Teixeira.

Além disso, o terminal de bairro das linhas 120, 450 e 542 será transferido temporariamente para a avenida do Turismo, próximo à empresa Faber Castell.

As linhas 010, 211, 219, 213 e 223 operarão com frota equivalente a de sábado, devido ao grande movimento no terminal do conjunto Augusto Montenegro.

As linhas reforçadas que atendem o cemitério Santa Helena, no São Raimundo, são: 001, 002, 100, 101, 116, 119, 129, 110 e 112.

Para o cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade, as linhas reforçadas são: 004, 010, 625, 704, 705 e 711.

No bairro Colônia Antônio Aleixo, as linhas que atendem o cemitério Santo Alberto são: 085 e 604.

Trânsito

O IMMU atuará com 203 agentes de trânsito e fiscais de transporte no gerenciamento e organização do trânsito nas imediações dos cemitérios. Motoristas devem estar atentos às interdições e desvios, que iniciam à 0h de domingo (2/11).

No cemitério São João Batista, a rua Maceió será interditada no sentido bairro/Centro entre a rua Domingos Lima e a avenida Álvaro Botelho Maia. O fluxo será desviado à direita para a rua Domingos Lima, e posteriormente à esquerda para a avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro (antiga Santos Dumont) e avenida Álvaro Maia. No sentido Centro/bairro, haverá interdição entre a avenida Álvaro Maia e a Marciano Armond, no horário da missa.

Nas imediações do cemitério Tarumã, os retornos em frente ao cemitério serão interditados. Agentes atuarão na avenida do Turismo para facilitar a circulação em direção aos bairros da região.

Por fim, em relação ao cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade, a avenida Coronel Pedro de Souza será interditada entre a rua Brasília e a rua São Benedito.

O IMMU fará, ainda, o gerenciamento do trânsito nos demais cemitérios da capital.

