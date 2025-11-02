Alta demanda

Equipe técnica responsável atua para normalizar o serviço, que deverá ser restabelecido em breve

A Prefeitura de Manaus informa que, devido ao grande volume de acessos simultâneos, o site www.umsonhomagicodenatal.com.br, destinado às inscrições para a pista de patinação no gelo do “Um Sonho Mágico de Natal 2025”, apresenta instabilidade neste domingo, 2/11. Uma equipe técnica responsável atua para normalizar o serviço, que deverá ser restabelecido em breve.

Tão logo o serviço seja normalizado, as inscrições podem ser realizadas por meio do site www.umsonhomagicodenatal.com.br. A pessoa escolhe a data e o horário, informa o número do calçado, leva uma lata de leite e troca pela entrada solidária em um contêiner em frente à pista de patinação, na Ponta Negra, zona Oeste.

A pista funcionará todos os dias, das 17h às 22h, em sessões de 30 minutos, até o dia 15 de janeiro de 2026, integrando a programação do “Um Sonho Mágico de Natal”, que consolida a capital amazonense como um dos principais destinos natalinos do país.

(*) Com informações da assessoria