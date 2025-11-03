Polêmica

Dançarina de Recife foi confundida com Penélope, a ‘Japinha do CV’, e usou as redes sociais para desmentir os boatos

Uma jovem que foi confundida por internautas com Penélope, conhecida como “Japinha do CV” — morta durante a megaoperação policial no Rio de Janeiro na última terça-feira (28) —, usou as redes sociais para esclarecer o equívoco.

No Instagram, a dançarina Thawany, natural do Recife, negou qualquer relação com a traficante e explicou a situação: “Tem pessoas que realmente acham que a menina sou eu, e isso não passa de um mal-entendido. Quem é de Recife conhece meu currículo e sabe que eu sou dançarina”, afirmou.

A jovem contou ainda que tentou registrar um boletim de ocorrência sobre o caso, mas não conseguiu. Segundo ela, pretende fazê-lo “o quanto antes, apenas por precaução”.

Mistério

A confusão surgiu em meio a especulações de que Penélope, apontada como integrante do Comando Vermelho, teria sobrevivido à operação policial que deixou 117 mortos. A teoria da suposta “falsa morte” da criminosa — também apelidada de “musa do crime” — ganhou força com a criação de novos perfis no Instagram, supostamente administrados por ela. As contas, com poucas publicações, exibem mensagens como “Japinha do CV está viva”.

Em uma conversa atribuída à traficante com uma aliada, Penélope teria dito: “Tô bem, mana. Jogaram foto fake dizendo que eu morri”.

Internautas também passaram a analisar as imagens do corpo divulgadas após a operação, apontando detalhes que não corresponderiam à aparência de Penélope — como marca de barba no rosto, tatuagem no pulso, tamanho dos pés e espessura dos dedos —, o que levantou dúvidas sobre a autenticidade das fotos.

(*) Com informações do ND Mais

