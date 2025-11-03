Redes Sociais

Nas redes sociais, Evelyn lamentou a morte de "Gringo", morto durante uma megaoperação policial no RJ

Conhecida no mundo do crime como “Porcelana”, Evelyn Lorrany Nogueira de Lima se manifestou publicamente após a morte de Francisco Myller Moreira da Cunha, o “Gringo”, um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV) no Amazonas.

Nas redes sociais, Evelyn lamentou a morte de “Gringo”, morto durante uma megaoperação policial na última terça-feira (28), nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

“Descansa em paz, meu amigo. Você vai nos fazer muita falta”, escreveu Evelyn, em um comentário que chamou atenção das autoridades devido ao seu histórico no crime organizado.

Aos 23 anos, Evelyn já foi condenada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma e atualmente é investigada por supostamente ajudar na fuga de quatro detentos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista (RR).

Namorada de TH

Porcelana era namorada de Thiago Lima dos Santos, conhecido como “TH da Zona Leste”, um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no Amazonas, morto em julho deste ano após ser vítima de uma emboscada.

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ele também comandava bocas de fumo, ordenava execuções, organizava tribunais do crime e recrutava novos integrantes para a facção.

TH possuía diversas passagens pela polícia por homicídio, tráfico, roubo, porte de arma e associação criminosa.

Em junho de 2022, ele e Evelyn Lorrany, a “Porcelana”, foram presos em Boa Vista com 1,7 kg de cocaína, 32 g de maconha, duas armas de fogo e 45 munições calibre 9 mm.

Em 2024, TH passou a ser investigado por ajudar Porcelana a financiar a fuga de quatro detentos do maior presídio de Roraima, oferecendo apoio financeiro, transporte e abrigo em áreas de mata com o objetivo de levá-los ao Amazonas. Os quatro presos foram recapturados posteriormente.

