Atacante do Tottenham gera críticas nas redes sociais após lista de convocados para jogos contra Senegal e Tunísia

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (3), a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia. As partidas serão realizadas nos dias 15 e 18 de novembro, em Londres e Lille, respectivamente.

Nas redes sociais, a convocação de Richarlison gerou grande repercussão. O atacante do Tottenham foi alvo de críticas e ironias de torcedores, que questionaram a insistência de Ancelotti em chamá-lo.

“Nada explica, inacreditável e inconcebível” são alguns dos comentários que os internautas separaram para o jogador apelidado como “pombo”.

Ancelotti justifica escolha de centroavante

Na coletiva, Ancelotti deixou claro que procura para a Seleção um atacante central com o perfil de Pedro, lesionado. Para o italiano, o atleta do Tottenham se encaixa na vaga.

“Estamos avaliando os critérios técnicos. O centroavante, o atacante que tem o perfil diferente de João Pedro, Matheus Cunha ou Vitor Roque, que gostam de jogar com a bola. Não tem o perfil de referência na área. Estamos contente que ele (Richarlison) está jogando bem. (…) Richarlison, agora, não está jogando muito, mas como centroavante já marcou muitos gols pela Seleção Brasileira”, explicou o italiano.

Nome de Richarlison domina conversas online

O nome do jogador chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) após o anúncio da lista.

Eu queria entender de novo a INSISTÊNCIA do Ancelotti com o Richarlison.



Por qual razão não testamos outros? Faz tempo que não corresponde, cheio de opções para serem chamadas…



Bizarro. pic.twitter.com/QjHr2YPx51 — Futmais | Menino Fut (@futtmais) November 3, 2025

Oficialmente INCONCEBÍVEL a convocação do Richarlison



NADA explica, NADA.



Começo a ficar preocupado com o Ancelotti realmente estar pesando em levar ele pra Copa — VULGÃOᶜˢᵃ 🏳️‍🌈 (@VULGAOTT) November 3, 2025

Nem o Richarlison acredita tanto nele quanto o Ancelotti acredita, impressionante… — camilla do cruzeiro (@camillarodrii) November 3, 2025

richarlison convocado mais uma vez para a seleção brasileira



é inacreditável isso cara pic.twitter.com/WROGSxzs7X — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 3, 2025

Comparações com Neymar

Ancelotti preza o físico, é por isso que leva Richarlison ? Mil vezes Neymar de muletas e o Coutinho com suas genialidades sem físico. MIL VEZES, e digo mais … Ancelotti está piorando a seleção que conseguiu perder pela primeira vez na história pro Japão. pic.twitter.com/PxwZLKdzkT — L🇧🇷 (@Enejota87) November 3, 2025

Neymar se jogar com uma só perna, rende mais que o Richarlison na seleção. Toda vez isso — Dh (@dhieimes_ryan) November 3, 2025

nao entendo a discussão de que o neymar nao deveria ir pra copa mas ai metem o richarlison la no meio como se ele tivesse mérito de ser convocado hoje em dia também pic.twitter.com/IVfwYFQ04F — วิเวียน (@lingormj) November 3, 2025

Richarlison não é titular absoluto do Tottenham e não marcou no atual ciclo pré-Copa do Mundo.

O último gol do atacante pela Seleção Brasileira foi em dezembro de 2022, quando balançou as redes na goleada sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

