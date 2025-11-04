Investigação

Caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Um homem que usava tornozeleira eletrônica, ainda não identificado, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (4), em frente a uma tabacaria situada na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima chegou ao local em uma motocicleta, estacionou o veículo na via e se aproximou da tabacaria. Em seguida, dois homens, também em uma moto, se aproximaram e efetuaram vários disparos contra ele.

O homem foi atingido e morreu ainda no local. Clientes que estavam na tabacaria se assustaram e correram para se proteger dos tiros. Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos dez disparos. Quando saíram para a rua, encontraram a vítima caída no chão.

Após o crime, os atiradores fugiram. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

