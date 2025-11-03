Investigação

Caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (3), na Avenida Ramos Ferreira, nas proximidades do Instituto de Educação do Amazonas (IEA), em Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma denúncia informando que uma pessoa estaria caída na via. Ao chegar ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

A vítima apresentava ferimentos na cabeça, possivelmente provocados por golpes de arma branca. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

