O fluxo de idosos em agências bancárias aumenta no início e fim do mês, período de pagamento de salários e benefícios. Por isso, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa (DECCI), alerta para possíveis golpes praticados contra esse público em situação de vulnerabilidade.
Como os golpes costumam ocorrer
De acordo com a delegada Larissa Barreto, os criminosos se passam por funcionários de banco e abordam idosos dentro ou próximo às agências.
Eles oferecem “ajuda” para usar caixas eletrônicos, realizar saques e resolver supostos problemas bancários.
O objetivo é conquistar a confiança das vítimas e fazê-las realizar transações indevidas ou contratar empréstimos. Muitas vezes, também trocam o cartão original por outro.
Golpes bancários mais comuns contra idosos
Entre os principais golpes praticados estão:
- Sequestro relâmpago após saque
- Troca de cartão
- Falso funcionário por telefone
- Phishing
- Golpe do Pix
- Empréstimo consignado fraudulento
- WhatsApp clonado
- Investimentos falsos
Segundo a delegada, todos exploram confiança, distração e falta de conhecimento das vítimas.
Como se proteger
A PC-AM destaca recomendações essenciais:
- Guardar senhas em local seguro ou memorizá-las
- Não compartilhar senhas
- Desconfiar de ligações e pedidos de dinheiro ou dados
- Realizar transações apenas dentro da agência
- Pedir ajuda somente a funcionários identificados
- Nunca aceitar auxílio de estranhos no caixa eletrônico
Onde denunciar
Boletins de Ocorrência podem ser registrados:
- Em qualquer unidade policial
- Na sede da DECCI — Rua do Comércio, Parque 10 de Novembro
- Na Delegacia Virtual: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/
Denúncias anônimas podem ser feitas pelos números:
📞 197 e (92) 3667-7575 — disque-denúncia da PC-AM
📞 181 — Secretaria de Segurança Pública
📞 Disque 100 — Direitos Humanos
