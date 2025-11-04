Alerta

Os criminosos se aproveitam da movimentação em bancos para obter vantagens indevidas sobre os idosos

O fluxo de idosos em agências bancárias aumenta no início e fim do mês, período de pagamento de salários e benefícios. Por isso, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa (DECCI), alerta para possíveis golpes praticados contra esse público em situação de vulnerabilidade.

Como os golpes costumam ocorrer

De acordo com a delegada Larissa Barreto, os criminosos se passam por funcionários de banco e abordam idosos dentro ou próximo às agências.

Eles oferecem “ajuda” para usar caixas eletrônicos, realizar saques e resolver supostos problemas bancários.

O objetivo é conquistar a confiança das vítimas e fazê-las realizar transações indevidas ou contratar empréstimos. Muitas vezes, também trocam o cartão original por outro.

Golpes bancários mais comuns contra idosos

Entre os principais golpes praticados estão:

Sequestro relâmpago após saque

Troca de cartão

Falso funcionário por telefone

Phishing

Golpe do Pix

Empréstimo consignado fraudulento

WhatsApp clonado

Investimentos falsos

Segundo a delegada, todos exploram confiança, distração e falta de conhecimento das vítimas.

Como se proteger

A PC-AM destaca recomendações essenciais:

Guardar senhas em local seguro ou memorizá-las

Não compartilhar senhas

Desconfiar de ligações e pedidos de dinheiro ou dados

Realizar transações apenas dentro da agência

Pedir ajuda somente a funcionários identificados

Nunca aceitar auxílio de estranhos no caixa eletrônico

Onde denunciar

Boletins de Ocorrência podem ser registrados:

Em qualquer unidade policial

Na sede da DECCI — Rua do Comércio, Parque 10 de Novembro

Na Delegacia Virtual: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/

Denúncias anônimas podem ser feitas pelos números:

📞 197 e (92) 3667-7575 — disque-denúncia da PC-AM

📞 181 — Secretaria de Segurança Pública

📞 Disque 100 — Direitos Humanos

