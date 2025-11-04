PRESERVAÇÃO

Prefeito destaca iniciativa que retém 300 toneladas de lixo por mês nos igarapés de Manaus e reforça o compromisso ambiental da cidade

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que o projeto das ecobarreiras instaladas nos igarapés da capital amazonense será apresentado durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontecerá em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

As 12 estruturas instaladas na cidade retêm, todos os meses, cerca de 300 toneladas de resíduos sólidos que, sem a contenção, chegariam ao rio Negro.

Durante uma inspeção na ecobarreira do igarapé do Mindu, na zona Centro-Sul, nesta terça-feira (4), David Almeida informou que o município recolhe 78 mil toneladas de lixo por mês, somando 936 mil toneladas ao ano.

Solução simples e eficaz para o meio ambiente

As ecobarreiras foram implementadas há 23 meses e se tornaram uma solução eficaz e de baixo custo para apoiar os serviços de limpeza urbana e proteger os mananciais da cidade.

Somente em 2024, 2,8 mil toneladas de lixo foram retiradas dos igarapés com o uso das estruturas. Entre janeiro e junho deste ano, já foram recolhidas 1,6 mil toneladas.

“Na próxima semana, nós vamos ter na cidade de Belém/PA a COP30. Dentre outros projetos, nós vamos apresentar o projeto das ecobarreiras, que ajudam a preservar o meio ambiente. A gente consegue, por mês, segurar nas 12 ecobarreiras, que nós temos, aproximadamente 300 toneladas de lixo. Lixo esse que iria descer os igarapés, chegar até o grande rio Negro e, posteriormente, chegar até o oceano. Com isso, a gente contribui para o meio ambiente, preservando os nossos mananciais, e é essa a nossa ideia: buscar soluções para que nós possamos melhorar o meio ambiente”, destacou o prefeito David Almeida.

Conscientização e responsabilidade coletiva

O secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, ressaltou que as ecobarreiras evitam que objetos descartados irregularmente, como carcaças de geladeiras, obstruam o sistema de esgoto e causem alagamentos. Ele reforçou que a conscientização da população é essencial para reduzir os impactos ambientais.

“Quem é responsável por isso não é a natureza, a natureza está cobrando, são as pessoas que ainda não se conscientizaram que podem ajudar se elas deixarem de fazer isso. Com as ecobarreiras a gente vai eliminar? Não, mas vamos evitar que esse lixo chegue ao rio Negro. O apelo que eu posso fazer às pessoas, apesar de saber que vocês pagam imposto, é que, se vocês ajudarem, poderão não estar pagando com a vida o transtorno que é causado na cidade de Manaus, principalmente nas áreas alagadiças”, enfatizou Sabá Reis.

Novas ecobarreiras e redução do lixo no rio Negro

Fotos – Antonio Pereira / Semcom

A Semulsp anunciou que instalará uma nova ecobarreira no igarapé 13 de Maio, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus, próximo à Feira da Panair. A estrutura vai somar esforços na redução do lixo que chega ao rio Negro.

Segundo a secretaria, as operações de transbordo do rio apresentaram uma redução drástica no volume de resíduos retirados. Antes da instalação das ecobarreiras, eram recolhidas 600 a 700 toneladas por mês; agora, a média caiu para 300 a 400 toneladas.

Esses resultados serão apresentados pelo prefeito David Almeida na COP30, reforçando o compromisso de Manaus com a sustentabilidade e o enfrentamento dos desafios da gestão de resíduos sólidos nas grandes cidades.

