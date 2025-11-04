Congresso

Procedimentos cirúrgicos serão realizados entre os dias 12 e 14 de novembro

Uma ação social inédita vai transformar a vida de dezenas de amazonenses que aguardavam há anos por uma cirurgia bariátrica no Sistema Único de Saúde (SUS). Os procedimentos cirúrgicos serão realizados entre os dias 12 e 14 de novembro, durante o 1º Congresso Internacional de Cirurgia e Endoscopia Bariátrica e Metabólica (BC Amazon Week), que acontece no Quality Hotel, em Manaus.

A iniciativa conta com o apoio do deputado estadual João Luiz (Republicanos), que destinou emenda parlamentar para viabilizar a execução da ação social para pessoas de baixa renda, dentro da programação do congresso, em parceria com o Bariatric Channel, associação internacional sem fins lucrativos presidida pelo médico Victor Dib.

“Fico muito feliz em ajudar a transformar vidas por meio do meu mandato parlamentar. Investir na saúde da população é um diferencial que carrego desde o início da minha trajetória política. Por meio das minhas emendas parlamentares, invisto em saúde, educação, esporte e lazer, sempre com o compromisso de fazer o melhor pelo povo do meu estado”, afirmou o deputado.

O médico Victor Dib, presidente do Bariatric Channel e organizador do congresso, destacou a relevância social da iniciativa para quem sonha em ter uma melhor qualidade de vida.

“A ciência só tem sentido quando transforma vidas. Essas cirurgias representam o lado humano e solidário da nossa profissão. Queremos mostrar que é possível unir conhecimento, tecnologia e responsabilidade social em um mesmo propósito”, disse o especialista.

Além das cirurgias realizadas por equipes médicas nacionais e internacionais, o congresso contará com aulas, palestras e mesas-redondas sobre os avanços da cirurgia e da endoscopia bariátrica e metabólica no mundo.

Transmissão de cirurgias

Doze cirurgias serão transmitidas ao vivo, diretamente do Hospital Santa Júlia, para os profissionais participantes do congresso. A programação prática incluirá 30 procedimentos cirúrgicos e endoscópicos metabólicos.

Entre as pessoas beneficiadas pela ação está Nagela Cristina de Matos, de 42 anos, que vê na cirurgia uma nova chance de viver com mais saúde e disposição.

“Quero voltar a ter uma vida saudável como antes. Poder fazer academia sem me lesionar por causa do sobrepeso, dançar como sempre gostei e acompanhar minhas filhas nas brincadeiras, porque hoje me canso rápido e meus pés incham. Eu sei que vai dar certo e sou muito grata a Deus, ao deputado João Luiz e ao doutor Victor Dib pela oportunidade de participar desse projeto”, relatou emocionada.

Marcelo Costa Rodrigues, de 44 anos, e Danielle Lage, de 40 foram contemplados na ação social. Juntos, eles decidiram realizar o procedimento em busca de mais qualidade de vida.

“Venho sofrendo há mais de um ano com diabetes tipo 2, com internações recorrentes e glicemia altíssima. Decidi procurar ajuda para recuperar minha saúde e voltar a jogar futebol, que é uma das minhas paixões”, contou Marcelo.

Danielle, que também enfrenta a obesidade há anos, foi motivada pela decisão do noivo.

“Quando o Marcelo tomou a decisão, isso me motivou e encorajou. Juntos, entramos nessa nova fase de mudanças na alimentação e de prática de atividade física. Agora, criamos coragem para fazer a cirurgia, um apoiando o outro. O próximo passo é chegar ao nosso casamento bem e mais felizes”, afirmou.

Evento e inscrições

O Bariatric Channel, associação internacional sem fins lucrativos fundada e presidida pelo Dr. Victor Dib, é responsável pela organização do congresso e atua há quatro anos na democratização do conhecimento e na integração entre especialistas da área.

“O BC Amazon Week é um evento que une inovação, integração e ciência, mas também empatia e compromisso com o próximo. É uma alegria realizar essas cirurgias aqui em Manaus, onde o projeto nasceu e se consolidou”, completou o médico.

As inscrições para o congresso seguem abertas no site: www.bcamazonweek.com.br.

(*) Com informações da assessoria