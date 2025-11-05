Cerimônia

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) lançou, na manhã desta quarta-feira (5), o primeiro volume da Revista Científica 2025, em cerimônia realizada na sede da instituição, localizada no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento marcou um novo capítulo na valorização da pesquisa e da produção intelectual no âmbito do Tribunal, integrando as comemorações pelos 75 anos do TCE-AM.

Foto: Em Tempo

A conselheira-presidente, Yara Amazônia Lins, destacou a importância da publicação como instrumento de disseminação do conhecimento e de fortalecimento das boas práticas na gestão pública.

“É uma alegria apresentar a edição de 2025 da nossa Revista Científica. Essa produção reflete uma inovação e mais importante para o debate acadêmico do aprendizado de inovação e transparência da nossa administração pública”, ressalta.

Segundo o vice-presidente, conselheiro Fabian Barbosa, a revista reúne pensadores e pesquisadores de todo o Brasil, cujos artigos foram submetidos e avaliados pelo método Double Blind Review, conforme a metodologia reconhecida pela CAPES.

“A importância disso é enorme na medida em que o Tribunal faz aquilo que a sociedade espera dele, fomentar reflexões e discussões sobre o bom uso do recurso público. À medida em que a sociedade participa com mais afinco dessas discussões, a sociedade auxilia o Tribunal de Contas realizando o seu controle social, a termos políticos que façam o melhor uso do recurso público e que façam entregas relevantes à sociedade”, afirmou.

Valorização e desenvolvimento

Além da publicação, o TCE-AM segue avançando na modernização da gestão pública, incorporando novas tecnologias aos processos e aprimorando as práticas administrativas.

“O Tribunal de Contas avança e, neste sentido, essa presidência avançou muito, porque com a Blitz TCE, com o uso da inteligência artificial, a gente consegue valorizar ainda mais o trabalho do controle externo”, finalizou o conselheiro Fabian Barbosa.

Ainda dentro da programação, foi realizada a premiação do 2º Concurso de Artigos Científicos, além de uma palestra especial ministrada pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, Dr. Marcílio Toscano França Filho, com o tema “O Patrimônio Histórico como Patrimônio Público: Tribunais de Contas e Meio Ambiente Cultural”.

