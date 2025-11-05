concurso público

Candidatos têm até 6 de novembro para se inscrever no concurso da Semed

A Prefeitura de Manaus prorrogou, até as 15h desta quinta-feira (6), o prazo de inscrições para o concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os candidatos devem observar o horário oficial de Manaus (AM).

O Formulário de Solicitação de Inscrição está disponível no site www.institutoconsulplan.org.br.

O prazo para pagamento do boleto bancário permanece inalterado: o documento deve ser impresso até as 19h do dia 6/11, e o pagamento deve ser efetuado na mesma data, impreterivelmente.

Publicado na edição nº 6.168 do Diário Oficial do Município (DOM), em 3 de outubro, o edital visa ao provimento de mil vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva com 500 vagas em cargos de nível médio e superior.

A previsão de realização das provas é para o dia 7 de dezembro (domingo).

Vagas para nível superior

Para o nível superior, há oportunidades para analista municipal nas áreas de administração, direito, serviço social, biblioteconomia, contabilidade, economia, engenharia civil, engenharia elétrica, estatística, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, programação de computador e análise de sistemas.

Para profissionais do magistério, o concurso oferece vagas para pedagogo e professor de nível superior nas disciplinas de 1º ao 5º ano, educação infantil, artes, ciências, história, geografia, educação física, ensino religioso, língua inglesa, matemática e libras.

No caso do nível médio, há vagas para técnico municipal nas áreas de assistente de administração, geoprocessamento e hardware/redes.

Alerta sobre sites falsos

O Grupo de Trabalho Intersecretarial (Gtic), responsável pela elaboração do edital do Concurso Semed 2025, e o Instituto Consulplan alertam os candidatos para que utilizem exclusivamente o endereço eletrônico oficial: www.institutoconsulplan.org.br.

Qualquer outro link é fraudulento e não deve ser usado para inscrição ou pagamento da taxa correspondente ao cargo desejado.

