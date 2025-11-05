homenagens

Cantora, que morreu em 2021, segue recebendo homenagens e lançamentos póstumos que fortalecem seu legado na música sertaneja

Há exatos quatro anos, o Brasil perdia uma das maiores vozes da música sertaneja. A morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, deixou uma saudade que o tempo não apaga. Até hoje, uma legião de fãs usa as redes sociais para manter viva a memória da eterna “rainha da sofrência”.

Com mais de 800 mil seguidores, o perfil no Instagram “Marília Mendonça RMM”, administrado por fãs, publica com frequência fotos e vídeos da cantora. Nos últimos dias, com a proximidade da data do acidente, as postagens se intensificaram.

Em uma delas, os fãs reuniram várias imagens de Marília, inclusive do dia do acidente. O vídeo foi acompanhado da expressão “POV: 05 de novembro”, significando o “ponto de vista” sobre a data.

Na legenda, um trecho da música “10 de setembro”, gravada com a dupla Maiara e Maraisa:

“Vou dormir mais cedo para não ver o amanhã chegar. Sei lá, tô com medo desse dia demorar a acabar.”

O vídeo também mostra a agenda de shows da cantora na época do acidente.

Perfis de fãs reforçam o legado da “rainha da sofrência”

Em Goiás, o jovem Mário Mendonça, de 23 anos, mantém o perfil “Marília Mendonça Goiás” no Instagram, criado para “atender a todos os decretos reais da rainha”, em referência ao álbum póstumo “Decretos Reais”, cujo terceiro volume foi lançado em 2023.

Como uma verdadeira comunidade, outros perfis também ajudam a manter viva a obra da artista. O perfil “Súditos da Marília” se apresenta como um espaço dedicado a “prosseguir o legado da rainha”, publicando fotos, vídeos e novidades sobre os lançamentos póstumos.

Engajamento em lançamentos póstumos

Desde a morte da cantora, foram lançados três volumes do álbum “Decretos Reais” e, recentemente, a música “Segundo amor da sua vida”, que segue com forte engajamento nas plataformas digitais.

Muitos dos perfis criados por fãs ajudam a divulgar esses lançamentos, fortalecendo a conexão entre Marília e o público.

No último dia 23 de outubro, o perfil “Marília Mendonça RMM” publicou um vídeo com dona Ruth, mãe da cantora, divulgando a nova música da filha.

Na legenda, os fãs escreveram:

“O trono segue intacto, e nele Marília Mendonça reinará para sempre, com o brilho da sua coroa iluminando todos os seus súditos reais.”

Tragédia que marcou a música brasileira

No dia 5 de novembro de 2021, Marília Mendonça morreu na queda de um avião bimotor em Minas Gerais. A aeronave partiu de Goiânia em direção à cidade de Ubaporanga, onde ela se apresentaria em Caratinga, município próximo ao local do acidente.

Além da artista, estavam a bordo o piloto, o copiloto, o tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, de 43 anos, e o produtor Henrique Ribeiro, de 32 anos. Ninguém sobreviveu.

Marília deixou um filho, Léo, hoje com 5 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Murilo Huff.

