Um motociclista ficou ferido na manhã desta quarta-feira (5) após se envolver em um acidente com um ônibus do transporte coletivo na Avenida Mário Ypiranga, em Manaus. O caso ocorreu próximo à Rua Salvador, quando ambos os veículos seguiam lado a lado.
Segundo agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o condutor da moto não percebeu que o ônibus faria uma curva para acessar a via. Nesse momento, ele foi atingido e acabou arrastado pela lateral do coletivo.
A motocicleta ficou presa nas rodas do ônibus, provocando lentidão no trânsito da região.
O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.
