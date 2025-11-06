Seleção

Estão abertas as inscrições para o 26° Exame de Seleção para o Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). De acordo com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), o primeiro passo é acessar a plataforma EaD MPAM — https://ead.mpam.mp.br/ — e preencher as informações até o dia 14 de novembro.

Nessa etapa de pré-inscrição, o candidato deve anexar documento oficial de identidade com foto (RG, CNH, passaporte etc.); CPF ou certidão de regularidade da Receita Federal; comprovante de matrícula a partir do 4º período (ou equivalente); e histórico escolar com média global mínima de 7 pontos.

O comprovante de matrícula e o histórico devem conter assinatura digital ou código de autenticidade.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá fazer a doação de uma lata de leite integral (mínimo de 380g), que será destinada a instituições de caridade.

A doação deve ser feita presencialmente, em dias úteis, das 8h às 14h, nas dependências do Ceaf (4º andar da Procuradoria-Geral de Justiça) ou nas Promotorias de Justiça dos municípios.

De acordo com a chefe do Ceaf e presidente da Comissão de Coordenação do exame, promotora de Justiça Aurely Freitas Germano Penha, o estágio permite uma vivência prática e ampla do trabalho exercido no Ministério Público.

(*) Com informações da assessoria