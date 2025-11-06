Experiências

Representantes participarão de atividades e debates sobre os impactos da crise climática na vida de crianças e adolescentes

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) levará duas jovens do Amazonas para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém. Elas integrarão um grupo de 18 representantes de seis estados brasileiros. A iniciativa busca fortalecer a voz da juventude nas discussões globais sobre o enfrentamento da crise climática.

As representantes vivem em Tefé e Manaus e fazem parte do povo Kambeba. Elas levam à COP30 pautas associadas à luta dos povos indígenas da floresta, defesa dos recursos naturais e garantia de saúde, segurança e proteção das novas gerações diante do desmatamento e da contaminação dos rios.

Os adolescentes e jovens escolhidos participam ou participaram de uma série de ações do Unicef em prol do combate às mudanças climáticas, na iniciativa #EntreNoClimaUNICEF. Além disso, são integrantes dos Núcleos de Cidadania de Adolescentes (NUCAs) ou fazem parte do Conselho Jovem e de demais ações apoiadas pelo Unicef, como o curso de Formação em Jovens Lideranças Climáticas, que contou com uma pré-seleção de 50 participantes de todo o Brasil. Durante a Conferência, eles participarão de painéis, atividades paralelas e encontros com lideranças nacionais e internacionais, levando ao centro das discussões as experiências e desafios vividos em suas comunidades.

“A presença desses adolescentes e jovens brasileiros na COP30 é um lembrete poderoso de que enfrentar a crise climática exige ouvir quem já vive seus impactos todos os dias. São meninas e meninos que trazem suas experiências, ideias e soluções para o centro das decisões. O Unicef acredita que fortalecer as vozes das adolescências e juventudes é essencial para construir respostas justas e realistas às mudanças climáticas”, afirma Luiza Leitão, Oficial de Participação e Desenvolvimento de Adolescentes do Unicef no Brasil.

Quem são as representantes do Amazonas

Isabele Cristina Gomes Taite, 19 anos – Tefé (AM)

Jovem indígena do povo Kambeba, ativista pela saúde indígena, meio ambiente e pelos direitos das mulheres, crianças, jovens e pessoas LGBTQIA+. É conselheira na Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas, Makira-E’TA; secretária-executiva da União dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes (UNIPI-MSA); e assessora indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes.

Tainara Kambeba, 21 anos – Manaus (AM)

Tainara é indígena do povo Omagua Kambeba e faz parte da Rede de Comunicadores Jovens da Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas (Makira E’ta). Ela é uma ativista climática e integrou a delegação de adolescentes e jovens da UNICEF Brasil na COP27. Tainara é Jovem Ativista UNICEF desde 2023.

A presença do grupo de adolescentes e jovens na Conferência integra a agenda do UNICEF para promover justiça climática e ajudar a reconhecer que os efeitos da crise climática já comprometem direitos fundamentais das gerações atuais e do futuro.

(*) Com informações da assessoria