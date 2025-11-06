Florianópolis

Declarações de Topázio Neto sobre devolução de pessoas em vulnerabilidade motivam investigação da Defensoria Pública de Santa Catarina

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), afirmou, em vídeos publicados nas redes sociais, que a prefeitura tem “devolvido” para as cidades de origem pessoas em situação de vulnerabilidade que chegam à capital catarinense sem emprego ou moradia.

As declarações levaram a Defensoria Pública de Santa Catarina a abrir um procedimento para apurar a atuação da assistência social da capital no terminal rodoviário.

Nos vídeos, Topázio explica que a prefeitura instalou um posto avançado da assistência social na rodoviária para “garantir o controle de quem chega” à cidade.

Segundo o prefeito, mais de 500 pessoas já foram encaminhadas de volta aos municípios de origem após o trabalho da equipe. Ele afirmou ainda que a medida busca manter “a ordem e as regras” e evitar que Florianópolis “se torne um depósito de pessoas em situação de rua”.

Defensoria vê possível violação de direitos humanos

Em nota, a Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Cidadania, Direitos Humanos e Ações Coletivas (NUCIDH), declarou que é essencial que os serviços socioassistenciais sejam “acessíveis e acolhedores”, oferecendo apoio e orientação a quem chega em busca de melhores condições de vida.

A coordenadora do núcleo, defensora Ana Paula Fão Fischer, afirmou que o discurso e a forma de abordagem adotados nas publicações passam a ideia de que determinadas pessoas não são bem-vindas na cidade. Segundo ela, essa prática pode ferir a dignidade humana e violar o direito constitucional de ir, vir e permanecer.

A Defensoria destacou que não existe controle de fronteira entre municípios e que a remoção compulsória de pessoas em situação de rua é proibida por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

(*) Com informações da CNN Brasil

