Susto

Fenômeno raro atingiu diversos bairros; Defesa Civil emitiu alerta.

Moradores de diferentes bairros de Manaus foram surpreendidos por uma chuva de granizo durante o forte temporal que atingiu a capital amazonense na tarde desta quinta-feira (6). O fenômeno, incomum na região, chamou a atenção da população.

Um dos registros foi feito no bairro Planalto, na zona Centro-Oeste, onde uma moradora filmou o momento em que as pedras de gelo caíam sobre a área residencial. Nas imagens, é possível ver os pequenos fragmentos se acumulando no chão.

A chuva intensa também foi observada em outras regiões da cidade. A Defesa Civil emitiu alerta para tempestades severas, com maior atenção para os bairros Santa Etelvina e Redenção, que podem sofrer impactos mais significativos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o volume de chuva na capital pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora, aumentando o risco de alagamentos e transtornos. A recomendação é de que a população evite áreas alagadas e fique atenta às orientações dos órgãos oficiais.

A chuva de grazino é causada pelo congelamento de cristais de neve quando entram em contato com gotículas super-resfriadas, formando bolinhas macias de gelo.

