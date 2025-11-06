Um incêndio atingiu uma residência na Rua Garça Vermelha, no bairro Grande Vitória, na tarde desta quinta-feira (6/11), na Zona Leste de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos.
Antes da chegada da equipe, moradores da área tentaram conter o incêndio utilizando baldes de água. Vídeos registrados por vizinhos mostram a movimentação de populares jogando água sobre as chamas em tentativa de diminuir o avanço do fogo.
Ainda não há informações sobre feridos ou sobre o que teria causado o incêndio. A área foi isolada pelos bombeiros para realizar o trabalho de rescaldo e garantir a segurança dos moradores.
As circunstâncias da ocorrência devem ser apuradas.
