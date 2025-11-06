Zona Leste

Moradores usaram baldes de água antes da chegada do Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma residência na Rua Garça Vermelha, no bairro Grande Vitória, na tarde desta quinta-feira (6/11), na Zona Leste de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos.

Antes da chegada da equipe, moradores da área tentaram conter o incêndio utilizando baldes de água. Vídeos registrados por vizinhos mostram a movimentação de populares jogando água sobre as chamas em tentativa de diminuir o avanço do fogo.

Ainda não há informações sobre feridos ou sobre o que teria causado o incêndio. A área foi isolada pelos bombeiros para realizar o trabalho de rescaldo e garantir a segurança dos moradores.

As circunstâncias da ocorrência devem ser apuradas.

