PMAM

Investimentos modernizam frota da PMAM e ampliam monitoramento no Alto Solimões

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (6), novas viaturas para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) nos municípios de Benjamin Constant e Atalaia do Norte, no Alto Solimões, regiões estratégicas para o combate ao crime organizado e ao tráfico internacional de drogas.

“Nós estamos entregando novas viaturas, mandando também efetivo e reforçando o policiamento, principalmente nesse período de fim de ano, para que as pessoas possam ir ao comércio com mais segurança e tranquilidade. Essa região é sensível e requer uma atenção maior do poder público. É por isso que estou vindo pessoalmente, para acompanhar de perto as entregas e reforçar o compromisso que o Governo tem com o povo do interior”, afirmou o governador.

Tecnologia embarcada aumenta eficiência operacional

Os veículos entregues contam com tecnologia embarcada e Sistema Paredão, ferramenta de monitoramento inteligente que utiliza câmeras com reconhecimento de imagem e inteligência artificial para identificar veículos em tempo real. O sistema amplia a capacidade de resposta das forças de segurança e fortalece o enfrentamento ao crime na região.

As novas viaturas fazem parte do maior ciclo de modernização da frota policial já realizado no Amazonas. Desde julho, o Governo do Estado entregou 657 veículos para a PMAM e a Polícia Civil (PC-AM), sendo 172 destinados ao interior e 31 à Polícia Civil, totalizando R$ 37,7 milhões em investimentos. Todas as viaturas do interior contam com o Sistema Paredão, garantindo monitoramento remoto e resposta ágil em situações de emergência.

Reforço e combate ao crime organizado

Com as novas entregas, o Governo fortalece a segurança no Alto Solimões, ponto estratégico da Tríplice Fronteira. Neste ano, as operações integradas das forças de segurança já resultaram na apreensão de mais de 38 toneladas de entorpecentes no estado, comprovando a eficiência do trabalho conjunto entre SSP-AM, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O Governo também investe na expansão das operações fluviais, com Bases Arpão, bases náuticas, lanchas blindadas e embarcações de transporte de tropa. Nesta etapa, uma lancha tropa de R$ 1,8 milhão foi entregue para atuação no Alto Solimões, ampliando a cobertura e segurança da região.

Foto: Divulgação

Investimentos sociais e infraestrutura local

Durante a agenda, o governador também iniciou a entrega de novos cartões do Auxílio Estadual Permanente, beneficiando 1,6 mil famílias nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga.

Em Benjamin Constant, Wilson Lima inaugurou uma nova estrutura do Projeto Água Boa, beneficiando 70 famílias com acesso à água tratada. O município também recebeu o programa Ilumina+ Amazonas, com 1.696 novos pontos de LED, e um convênio de R$ 5 milhões para a recuperação do sistema viário urbano.

Em Atalaia do Norte, foram inaugurados o 12º Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP), além de convênios para a construção do Centro Cultural Indígena (R$ 2 milhões) e reforma do Centro de Eventos (R$ 9,3 milhões).

A região também recebeu novas estruturas de Telessaúde nas UBSs Enfermeiro Vanderley Nascimento de Souza e Enfermeiro Etaddeus Roberto Felix, ampliando o acesso da população a consultas e diagnósticos especializados por meio do programa Saúde AM Digital.

Foto: Divulgação

